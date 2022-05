Marcelo Díaz habló en extenso con el programa Hablemos del Bulla y uno de los temas que tocó el mediocampista fue la falta de jerarquía en el plantel, junto a la incapacidad para guiar de mejor manera a las promesas juveniles de Universidad de Chile. Eso en parte explicaría el presente y los últimos años del cuadro azul.

“Está Morales, que en lo personal me gusta mucho. Esa sería mi misión si pudiera volver: potenciar a Marcelo Morales y Camilo Moya para que mañana sean figuras en la U. Esperemos que el equipo logren un buen funcionamiento para que todos encuentren su nivel”, dijo Carepato.

Sobre la posibilidad de reforzar el plantel junto a Mauricio Isla en el corto plazo, sostuvo que “me encantaría, yo creo que eso le falta a la U, gente que sepa jugar en equipo grande y que le de jerarquía al equipo, con buenas carreras en el extranjero y la selección. Al Huaso lo considero un amigo y si pudiera compartir en la U sería muy lindo porque ambos sabemos cómo se maneja cada uno. Haríamos que los muchachos suban su nivel y tengan otro enteramiento y exigencias, porque el estar tanto tiempo afuera te da esa experiencia que tienes que traspasar a los más chicos. Y en este caso, en la U no hay ninguno”.

“Cuando yo recién estaba haciendo mis primeras armas llegó a la U el Matador Salas, estaba el Huevo Valencia, gente que además de ser identificada, le daba otro espíritu al equipo dentro y fuera de la cancha”, sostuvo.

Los referentes

“Eso es lo que le falta a la U y tal vez la dirigencia debería pensar en eso. De repente puedes decir que tienes jugadores caros o que piden mucho dinero. Siempre puedes encontrar la vuelta para solucionar un problema económico. Por ejemplo el Huaso está en Flamengo, la inversión hay que hacerla, no puedes pretender invertir sólo en jóvenes porque necesitas armar un equipo competitivo, es la U, no es un equipo de mediana tabla. Tienes que estar siempre arriba”, explica el ex seleccionado nacional.

De hecho, Díaz cree que la estrategia económica de Azul Azul no ha sido la correcta, pues han apostado por renovaciones completas de planteles en vez de ir a la segura.

“Ellos han invertido muy mal el dinero. Pudieron traer jugadores calados que le dieran un salto de calidad al club, pero prefirieron apostar por jóvenes. Perfecto, pero necesitas también gente con experiencia en el camarín y la cancha”, manifestó.

Y agrega: “por ejemplo Marcelo Morales, él tiene mucha proyección, tiene mucho talento, pero hoy le pusieron una responsabilidad que todavía no puede tomar. Es como si en su momento, yo tomara más responsabilidad que el Matador Salas. No poh, necesitas gente avezada, como en todos los planteles del mundo”.

Los juveniles

Y respecto a las actuales cartas juveniles del primer equipo azul, Marcelo Díaz considera necesario que jugadores de experiencia, ojalá identificados con la U, puedan tomar las riendas del plantel y ser referentes de los más noveles.

“La U tiene a Darío Osorio, a Lucas Assadi, Bastián Tapia y Cristóbal Campos, son jugadores que todavía no han terminado su desarrollo juvenil, y a ellos los tienes que rodear de gente que los enseñe y guíe, que los arrope. No basta tan sólo con hacerlos jugar, que tiren un buen centro o remate. Es mucho más allá lo que tienen que hacer. En ese caso son los grandes los que tiene que tomar la responsabilidad y a los chicos darles libertad para que su desarrollo dentro de la cancha sea como la de todos, pero sacándoles la responsabilidad que es de los grandes”, dijo.

Y critica: “por ejemplo pierden el fin de semana y a la siguiente conferencia ponen a un juvenil, cosas tan simples como esas. O estás dentro de la cancha y un juvenil no te va a ir a protestar una falta por expulsión o a presionar al árbitro. Necesitan gente con experiencia que les indique el camino”.

“Si los resultados no son lo favorables aparece como que los juveniles tienen que sacar el barco a flote y no, los juveniles tienen que hacer otras cosas, no tomar las riendas que deberían llevar otros. Y pareciera que no hay tantos jugadores con tanta personalidad, no veo jugadores que tomen esas riendas”, complementó el volante central.

Marcelo Díaz sentenció que “o por ejemplo siempre en un plantel cuando no hay compromiso empiezan a haber diferencias cuando no hay reglas que se cumplan y empiezan a quebrare los camarines, para eso necesitas gente de experiencia, que esté interesada en el beneficio personal, grupal e institucional. Y para muchos de los jugadores de la U que vienen de equipos chicos, llegar a la U es como estar en Disney o Fantasilandia”.