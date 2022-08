Fueron 216 los días que pasaron tras el corte del ligamento cruzado de la rodilla izquierda en Argentina, cuando Luis Casanova quedó al margen en el Torneo de Verano, cuando Universidad de Chile enfrentó a Boca Juniors.

Operación y luego una larga recuperación para que esta semana el defensor recibiera luz verde para comenzar a entrenar nuevamente con sus compañeros: "Estoy demasiado feliz, el primer día fue como cuando a un niño le dan un dulce", comentó feliz en conversación con Bolavip.

"Estos días han sido mucha alegría, estaba esperando hace mucho tiempo el reintegro, volver a entrenar y, sobre todo, para poder ser útil para el equipo, para mis compañeros y para el cuerpo técnico", destaca.

Tanto ha sido su alegría, que el miércoles fue parte por 40 minutos del partido amistoso de la U contra la selección chilena Sub 20, donde rotó en compañía de Nery Domínguez e Ignacio Tapia.

"La verdad es que quedé muy contento. Hace rato no hacía fútbol y me sirven mucho estos partidos. Los disfruté demasiado, estaba con muchas ganas y deseos de ser útil al equipo", detalló.

Clásico Universitario

Si bien es difícil que pueda aparecer como titular, la esperanza es lo último que se pierde para Casanova, quien está esperanzado en volver cuanto antes a jugar con Universidad de Chile.

"La verdad es que me siento como un refuerzo entre comillas, porque estuve mucho tiempo fuera. En lo personal, he tratado de cumplir todos los tiempos de recuperación y estoy en plenas condiciones para poder jugar. Ahora, claramente, las decisiones no las puedo tomar yo. Desde el primer día que me operé me hubiese gustado estar y jugar todo, pero había que respetar todo. Ahora, depende como me vaya viendo el cuerpo técnico", destaca.

Por lo mismo, si la opción fuera de él jugaría ante Universidad Católica, pero asegura que quiere aportar desde donde le toque este fin de semana.

"La verdad es que me encantaría poder estar para este partido. Quiero ser un aporte y ayudar al equipo donde me toque. Estoy dispuesto a ayudar, a sacar adelante a la Universidad de Chile y tengo mucha energía para hacerlo. Quiero ayudar y aportar lo mío en estos momentos", finaliza.