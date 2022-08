Martín Parra volverá a estar en un partido oficial. El portero de 21 años fue citado por primera vez en la Universidad de Chile, que este lunes 22 de agosto se medirá a Cobresal por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Chile, que tuvo un 1-1 en la ida disputada en El Salvador. Los azules serán locales en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Y allí estará el golero que llegó a préstamo desde Huachipato. La última vez que participó en un partido oficial fue cuando militaba en el Universidad de San Martín de Porres de la primera división de Perú. El 14 de mayo, Parra fue titular en el empate 2-2 que su equipo consiguió como visitante frente a la Academia Cantolao por la fecha 14 de la máxima categoría.

Desde entonces que no aparece su nombre en alguna planilla. Algo que no ocurriría de no ser por un llamado desde Juan Pinto Durán: Patricio Ormazábal incluyó a Pedro Garrido entre los tres arqueros que estarán en el microciclo que la selección chilena Sub 20 llevará a cabo entre el 22 y el 24 de agosto en el lugar de entrenamiento que tiene la Roja. Thomas Gillier de la Universidad Católica y Eduardo Villanueva fueron los otros arqueros convocados.







Diego López cita por primera vez a Martín Parra en la U

Diego López lo dejó claro desde un principio: pretendía que Universidad de Chile fichara un portero de experiencia que estuviera dispuesto a ser el segundo de Cristóbal Campos cuando los azules salieron en búsqueda de un golero para paliar la baja de Hernán Galíndez, quien regresó al fútbol ecuatoriano para atajar en el Aucas.

Leandro Cañete, el titular de Santiago Morning, tenía avanzadas conversaciones para arribar al Centro Deportivo Azul. Finalmente llegó Parra, quien ha visto desde las tribunas o en su casa todos los partidos de la U. Al menos así será hasta la revancha por los octavos de final de Copa Chile, donde será el reserva de Campitos. "Es un chico que está trabajando bien, pero él sabía que teníamos un titular", explicó el ex DT de Peñarol para dar un porqué respecto de la ausencia constante del ex Huachipato. Desde el cuadro de la usina fichó a préstamo con una opción de compra, que en la directiva acerera ven difícil que se ejerza.

El tema de los refuerzos, por cierto, tiene cada vez más molesto al cumpleañero entrenador del Romántico Viajero. "Tenemos que pensar hacia adelante, no podemos lamentarnos de nada, no lo estamos haciendo. Cuando vengo a hablar acá, no me escuchaste nunca hablar de lo que no tengo y de lo que no hay. Faltan jugadores, pero no me oyes hablar de los que faltan. Siempre hablo de las soluciones, sé que me faltan lesionados y suspendidos, pero en este momento no son una solución para mí. Tengo que mirar hacia adelante, volver atrás otra vez con los refuerzos y esas cosas", expuso hace algunos días el Memo, quien este 22 de agosto cumple 48 años.