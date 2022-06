Universidad de Chile dio por finalizado el préstamo del defensor José María Carrasco, el que solo duró seis meses en el club, buscando utilizar su cupo de extranjero en el arribo de Nery Domínguez en el mercado de pases.

En ese sentido, el zaguero boliviano tuvo que abandonar a los azules, algo que hizo esta jornada cuando firmó los documentos y se despidió de los compañeros, además de los funcionarios del Centro Deportivo Azul.

"Me despedí de todos los chicos, de los funcionarios. Lastimosamente, si bien uno esperaba otra cosa, aprendí mucho en estos seis meses en la U, me quedo con todas las personas que conocí y es un aprendizaje en mi carrera", comentó el defensor en TNT Sports.

En ese sentido, el boliviano sabe que le pasó la cuenta el haber llegado sin mucho fútbol a la U, donde se le pedía rendir de inmediato.

"La verdad siempre que me tocó traté de hacer lo mejor, sabía que por ahí iban a pedir rendir desde el primer día, venía de un año sin jugar, era un poco en proyección. Pero como digo, me quedo con la conciencia de que traté de hacer lo mejor, siempre con cosas por mejorar y lo tomo como una aprendizaje para mi vida personal y futbolística", enfatiza.

Por la determinación de su salida de la U, revela que fue Diego López quien conversó con él personalmente para dar la noticia de que no sería considerado para el segundo semestre.

"Sí, con Diego hablé, fue sincero conmigo, que no me iba a tener en cuenta. En todo momento que me quedé me tomó como una más en los entrenamientos. Estoy agradecido con él, en el poco tiempo que estuve aprendí cosas, así que agradecido por ser sincero conmigo", detalla.

Por ahora el jugador debe regresar a Bolivia, donde Blooming debe determinar su futuro futbolístico, más allá que su representante busca alternativas.