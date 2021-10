Johnny Herrera salió a trotar este domingo con la amargura de la nueva derrota de Universidad de Chile ante Curicó. Con el buzo del Chuncho y la U al pecho, el ex arquero aleona al equipo de sus amores y espera que se tomen buenas decisiones para mantener la categoría.

Johnny Herrera sufre con el presente de la U y se vuelve a poner el buzo del Chuncho: "Trote amargo, pero este equipo no baja"

Universidad de Chile no pasa muy mal tras la derrota por 1-2 frente a Curicó Unido del sábado, por la fecha 29 del Campeonato Nacional. Los azules abrochan la quinta caída en línea, la sétima en ocho partidos consecutivos en que el Chuncho apenas ha sumado un punto de 24 posibles.

Esteban Valencia presentó su renuncia y Azul Azul busca un entrenador que esté disponible a tomar un fierro caliente, con seria posibilidad de quedar en la historia de una Universidad de Chile que peligra nuevamente con el descenso.

En redes sociales, Johnny Herrera rompió su silencio como reconocido hincha azul y a través de Instagram aleonó a la U con la seguridad que su amado equipo mantendrá la categoría pese al oscuro momento deportivo.

“Trote amargo después del partido de ayer… más que nada por todo lo que pasó. Pero este equipo no baja, a tomar buenas decisiones en lo que viene y que jueguen los que tienen personalidad en la cancha. ¡Afuera no sirve. Vamos la U, mierda!”, publicó el ex 25 de Universidad de Chile.

La U marcha 12° en la tabla con 34 puntos, superando apenas a O’Higgins (13° con 32) y Curicó (14° con 31). Melipilla abre el puesto de promoción (15° con 29), mientras Huachipato (16° con 25) y Santiago Wanderers (17° con 19) se mantienen en zona de descenso directo.

Los azules vuelven a la cancha el jueves como visita frente a Ñublense, obligados a ganar y seguramente con nuevo entrenador. Tras el partido en Chillán, Universidad de Chile visita a la Católica.