Joaquín Larrivey y las anécdotas de su amistad con Diego López: "En Italia iba a comer todos los días a su casa y cuando jugamos en contra muchas patadas me dio"

El ex delantero de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, conversó en extenso con Enzo Olivera y RedGol en Europa. El hoy atacante del Cosenza de Italia conoce muy bien a Diego López, el nuevo entrenador de los azules que debutó con triunfo ante General Velásquez por la ida de la tervera fase de la Copa Chile.

El DT uruguay de 47 años jugó desde 1998 hasta 2010 en Cagliari, donde compartió con Larrivey dos años y medio como compañeros. Hoy son viejos amigos y el delantero argentino contó algunos detalles y anécdotas juntos.

“Yo vivía a tres cuadras de Diego y me iba caminando todos los días a comer a su casa porque su familia prácticamente me adoptó. Siempre fue como mi hermano mayor desde que llegué a Italia. Es alguien de pocas palabras, muchos actos, lo que necesitaba te lo decía puntualmente y no le gusta hablar de más”, contó Larrivey a RedGol.

El atacante agregó que “es lo mismo dentro de la cancha, es un líder dueño de la defensa y muy respetado dentro del vestuario. Como amigo tengo sólo palabras de agradecimiento. Le va a aportar mucho carácter al equipo, es algo que no le va a faltar. El tratar de imponerse y vivir cada pelota como si fuera la última”.

Sobre la misma, el atacante de 37 años recordó que así como fueron compañeros, también jugaron en contra y no fue fácil. ¿Y qué pasa si el nuevo DT de la u lo llama de regreso al CDA? El mismo Larrivey responde.

“Muchas patadas me dio, unas cuantas cuando jugamos en contra, pero en buena leche. ¿Si me llama Diego López? Ya veremos más adelante cuando termine el contrato con Cosenza, estamos muy cómodos en Italia”, expuso Bati.

Joaquín Larrivey sentencia que “siempre tenemos la mente abierta para cualquier cosa. En el fútbol nunca debes decir nunca. Chile es un lugar donde disfrutamos todo, desde lo deportivo, lo social y lo afectivo. No tengo dudas que volveremos a Chile, no sé cuándo ni a dónde, pero tengo claro que volveremos y a la U no la descarto, porque es de los lugares donde más feliz fui dentro y fuera de la cancha. Y que Diego esté dentro de la institución suma mucho”.