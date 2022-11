Universidad de Chile cerró una nueva temporada para el olvido en el Campeonato Nacional. Mientras la dirigencia trabaja para armar el plantel para 2023, recibe algunos cariños de destacados hinchas extranjeros, que recuerdan su amor por la camiseta azul.

Si hace unos días fue Dyango quien mantuvo su romance con la U y la hinchada bullanguera y su canción "al León, yo lo llevo en el corazón", ahora fue el turno de Joan Manuel Serrat.

Es que el cantautor español siempre ha sido un fanático del fútbol, donde en su país siempre se le ha reconocido como hincha del Barcelona.

Pero fue en el año 2009, en su presentación en el Festival de Viña del Mar, que en conferencia de prensa le quisieron preguntar de fútbol, donde dio su claro gusto por un equipo nacional.

"Desde este lado del mundo creo que está, Barcelona de allá, Boca Junior en Argentina y Colo Colo en Chile", le consultó un periodista.

Fue de inmediato que el cantante español lo detuvo y lo frenó en seco con su respuesta: "No, no, no. Acá la U", en una situación que causó aplausos en la sala de prensa.

En esa oportunidad, en la previa de sus shows en el Movistar Arena, los días 12 y 13 de noviembre, Serrat nuevamente destaca su compromiso y amor con Universidad de Chile.

"Siempre, siempre azul. Hay cosas que uno no puede ni quiere modificar a pesar de todo", comentó a los periodistas.

Algo que fue destacado por las redes sociales de Universidad de Chile, quienes le escribieron: "Aquellas grandes cosas que nunca cambian".