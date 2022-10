Universidad de Chile empató sin goles frente a Unión Española por la ida de las semifinales de la Copa Chile 2022 y la llave queda abierta de cara a la revancha que busca al rival de Magallanes para definir quién levanta el hermoso y largo trofeo de la competencia que reúne a todas las categorías del balompié nacional.

El duelo como espectáculo quedó en deuda, y varios históricos de Universidad de Chile compartieron sus impresiones en conversación con Paulo Flores y RedGol.

Cristián Mora aseguró que el partido fue “malísimo, partido malo sin propuesta. No se dieron tres pases seguidos, no hubo asociación. Un partido fome de ambos equipos. La U salió a especular y buscar el error de Unión, y Unión no arriesgó en nada. Sólo aproximaciones y pocas opciones de gol”.

El ex defensa de los azules agregó que “creo que Lucas Assadi quiso marcar diferencias y hacer algo distinto, del resto ni Osorio anduvo en sintonía. Muy poco fútbol”.

Por su parte, Roberto Tomatín Rojas aseguró que el duelo fue “malo, pero es como un partido de ida donde ninguno de los dos quipo quiere perder y dejan todo para la revancha. Generalmente es así, el primer partido se juega a no perder y en el segundo se arriesga más”.

Consultado si saca algo en limpio, el otrora arquero cree que de todas formas Sebastián Miranda logró ordenar Universidad de Chile y lo refleja con una analogía casera. Además elogió a su colega Cristóbal Campos.

“La cocina está bien puesta, los muebles y el sillón en el living y la cama en el dormitorio. La U se ordenó, parece tan fácil pero la U tuvo un año desordenado, y ordenarla es mérito de Miranda”, dijo.

Tomatín destaca “la consolidación de Campos que está siendo cada vez un arquero más seguro y empoderado pese a la edad que tiene, hemos hablado mucho de Assadi y Osorio, pero el puesto del arquero, en el que maduras con la edad, se vio obligado a adelantar procesos y lo ha hecho bien”.

Por último, Cristián Cepillín Olguín sentencia que el encuentro fue “pésimo, horrendo, malo. Mucho pelotazo. No sé si la cancha estaba muy blanda. No hubo un pase bueno. Le cuenta a la U dar dos o tres pases buenos. ¿La lesión de los centrales? Lo más rescatables es que jugaron los chicos de las inferiores con personalidad. Todos sabemos la calidad de Casanova y Domínguez, pero creo que hay chicos que van por buen camino”.