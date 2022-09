Universidad de Chile regresó al triunfo al imponerse 2-1 sobre Palestino en el primer partido del segundo interinato de Sebastián Miranda y toma aire en la pelea por no descender. Históricos del equipo ven con buenos ojos este resultado en busca de la salvación.

Universidad de Chile consiguió el resultado que por tanto tiempo buscó, el triunfo, este jueves contra Palestino con marcador de 2-1 en el reestreno de Sebastián Miranda como entrenador interino. Si bien lo conseguido en La Cisterna no significa la salvación del descenso, es una muy buena noticia para la parcialidad azul.

Con cinco fechas por jugar, los laicos están tres puntos por encima de la zona roja y para los históricos de la institución el buen arranque como el nuevo técnico da para pensar que se logrará el objetivo de la permanencia. "Hoy día no se busca la forma, lo importante era un resultado positivo", dijo Cristián Mora a Redgol.

"La U lo logra, sin duda con poco fútbol, pero el resultado es lo que más interesa. La pelea va a estar hasta el final, que tengan cuenta los jugadores dónde están. No hay mucho margen de error. Que tomen en cuenta dónde están. La actitud es muy importante, el jugador de la U se caracteriza por eso, no puede jugar bien algunas veces pero la actitud no puede faltar", añadió.

Horacio Rivas, por su parte, valoró lo conseguido. "Lo más importante era ganar, sumar puntos, quitarse lo ingrato que ha sido varias de las presentaciones y los resultados que se han venido dando en el último tiempo. Es un paso gigantesco que se da y que se disfruta. No hay que pensar que está cumplido pero es el primer paso", manifestó.

Consultado sobre si el estratega puso la casa en orden, fue bastante cauteloso. "Sería muy injusto tocar ese tema porque ni siquiera Miranda sería capaz de hacer un comentario como ese porque trabajaba en el cuerpo técnico de López, no corresponde. No es que se vio un táctico tan drástico, más allá de volver a la línea de cuatro", puntualizó.

De igual forma, destacó el mayor atributo del nuevo encargado del banquillo de Universidad de Chile. "Miranda logró que el equipo absorbiera lo que se está viviendo. Fue un partido tenso porque en un momento determinado estaba controlado pero se empezó a decaer. Esto de sufrir hasta el final es el porqué muchos se hacen hinchas de la U".