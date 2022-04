Tito Awad le pega a Escobar, Galíndez, Junior y Ronnie, pero explica: "Digan que estoy loco, pero hoy no jugamos mal y la U no mereció perder"

Universidad de Chile deja nuevos puntos en el camino y la agónica victoria de Coquimbo Unido en la Cuarta Región es otro golpe duro a un equipo azul que, de la mano del técnico Santiago Escobar, no logra encontrar el rumbo perdido hace ya unos años.

En la transmisión de La Magia Azul, el periodista y reconocido fanático azul, Héctor Tito Awad, lamentó la nueva caída del Chuncho pese a considerar que la U no realizó un mal partido.

“La U había sido mucha más profunda en sus llegadas y el arquero de Coquimbo fue una de sus figuras, nos perdimos goles increíbles que se fueron apenas desviados, y después una jugada antirreglamentaria del arquero de ellos y no es expulsado”, dijo Tito Awad tras el duelo.

Agregó que “faltando seis minutos, la visión del técnico fue errada. Lo otro que quiero decir es que Escobar tiene mala cuea. Hoy no jugamos mal, pero no concretamos. Yo creo que la U no mereció perder, pero el resultado es lo que vale”.

En el análisis más profundo, el rostro azul criticó a Escobar por el ingreso de Junior Fernandes en lugar de Darío Osorio. Asimismo, calificó de bajo el desempeño de Ronnie Fernández

“Tengo un enojo con Escobar: cuando salió Osorio, con Vargas bajito y cansado, desapareció Assadi. Coquimbo como colista estaba jugando contento con el empate. La U llegaba con Osorio y Assadi y destruye esa dupla. Que alguien me explique qué hizo Ronnie Fernández hoy. ¿No puede salir? El cambio por Junior Fernandes tampoco lo entendí. ¿Qué hizo Junior Fernandes? Incluso enredó el juego y casi se hace expulsar, porque le metió un codazo al rival”, opinó Awad.

Sobre el gol coquimbano manifestó que “es absolutamente atajable. (Ponga a) Campos, está bueno ya. Para dónde se va Galíndez… si le tiran la pelota donde él estaba”.

“Son las cosas que le pasan a la U hace tres años y ahora nos pasa en el último minuto cuando Coquimbo ya no quería más. Ya estaban contentos con el empate. Era la U la que intentaba por todos los medios para llegar. La salida de Osorio influyó. Uno queda picado y caliente cundo pierdes en el último minuto, es dramático”, complementó el comentarista de La Magia Azul.

Héctor Awad sentenció que “quedamos otra vez peleando la zona del descenso y no de la mitad hacia arriba. Increíble a pesar de que hoy no jugamos mal. Quien quiera que diga que estoy loco, que lo diga, pero a mí no me desagrado esta U. No llagábamos dos veces y hoy llegamos cinco claras, nos faltó definición”.