Universidad de Chile viaja a Viña del Mar con la misión de vovler al triunfo, pero el Chuncho es un hospital y Esteban Valencia no la tiene fácil para armar el once que iniciará el duelo contra los Ruleteros.

Formación de la U: el Huevo Valencia lamenta siete bajas y tiene dos alternativas como once titular para visitar a Everton

Universidad de Chile necesita volver al triunfo para apaciguar las aguas con tres duelos seguidos sin conocer la victoria. El Chuncho arrastra las derrotas ante Colo Colo y Santiago Wanderers, además del reciente empate contra Deportes Antofagasta, y este sábado visita a Everton en Viña del Mar por la fecha 25 del Campeonato Nacional.

Y Esteban Valencia no la tiene fácil con siete bajas: Nahuel Luján, Junior Fernandes, Franco Lobos y Marcelo Cañete no estarán por lesiones; Mario Sandoval y Marcelo Morales están suspendidos. En el caso de Yonathan Andía, el térnico azul pensó en esperarlo hasta último minutos por problemas físicos, pero ya es casi un hecho que no llega al duelo.

Así las cosas, el Huevo ha probado varias alternativas en su formación con juveniles incluidos, lo que mantiene dudas a un día del encuentro.

Una de las fórmulas de Esteban Valencia en una formación con Fernando De Paul al arco; Augusto Barrios, Osvaldo González, Ramón Arias y Diego Carrasco en defensa; Sebastián Galani, Gonzalo Espinoza y Pablo Aránguiz en la zona de volantes; Simón Contreras, Joaquín Larrivey y José Gatica en delantera.

Si bien Barrios corre con ventaja, tampoco se descarta de plano que el canterano Daniel Navarrete tome el puesto de lateral por la derecha.

Otra opción del once titular azul es con Fernando De Paul; Augusto Barrios, Osvaldo González, Ramón Arias y Diego Carrasco; Camilo Moya, Sebastián Galani y Gonzalo Espinoza; Lucas Assadi, Joaquín Larrivey y Pablo Aránguiz. Eso en 4-3-3, pero Assadi también podría ocupar puesto nominal de volante para formar un 4-4-2.

La U llega al duelo sexta con 34 puntos en 22 partidos jugados y debe cuidar su puesto en zona de Copa Sudamericana. El encuentro contra Everton está programado para este sábado 9 de octubre desde las 15:30 horas en el estadio Sausalito.