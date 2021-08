Fernando de Paul le responde a sus haters: "Algunas críticas me terminan causando risas, pero la verdad no me afecta"

Ante Cobresal volvió al arco de Universidad de Chile, su capitán Fernando de Paul, el que había estado ausente durante tres fechas luego de ser expulsado ante Curicó Unido.

Precisamente su accionar ante los albirrojos le valió la crítica generalizada y este martes en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul fue consultado respecto a este asegurando que hay gente que lo quiere ver en el arco de la U, y otros no, sin dramatizar mucho sobre eso.

“A veces por casualidad la escucho o la veo, pero la tomo de quién viene. El puesto de arquero genera muchas críticas", afirmó De Paul.

Fernando de Paul le contesta a sus críticos (Agencia Uno)

El Tuto reflexiona y asegura que "hay gente que quiere que esté acá y otros no, como le debe pasar a todos los jugadores, estamos expuestos a eso y los futbolistas tenemos que estar preparados para esas cosas.

Sobre las críticas, Fernando de Paul asegura que no le afectan y que no entorpecen sus objetivos.

"Esas críticas no me modifican mis objetivos e incluso algunas me terminan causando risas, pero la verdad no me afecta”, cerró.