Esta semana Universidad de Chile vio renacer con fuerza la posibilidad de construir por fin su estadio propio de la mano de la organización de la Copa del Mundo de 2030. Según lanzó Pedro Carcuro, si la candidatura conjunta sudamericana que incluye a Chile como país anfitrión gana, los azules asoman como anfitriones del torneo planetario junto con Colo Colo.

Y la casa es un tema pendiente que ronda dede siempre al Chuncho, pero que ha tenido nuevos movimientos en el último tiempo. Desde Azul Azul reconocieron que es imperioso que la U tenga su estadio propio, sumado al anuncio de un terreno para construir “instalaciones” del club deportivo.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el ex presidente de Azul Azul, Federico Valdés, manifestó sobre la construcción del estadio de la U que “me encantaría que así fuera, yo sé que es muy difícil, por lo tanto tengo la esperanza, pero no antecedentes. El sueño siempre va a estar”.

Respecto a la posibilidad de una ayuda estatal o de la hipotética organización de la Copa del Mundo a la U para construir el estadio, Valdés expuso que “ojalá fuera así, todas las ayudas serían bienvenidas, pero salvo que tengan un terreno ya con promesa, no es más que un proyecto”, recordando que emplazar el nido del Chuncho “ha sido muy difícil por razones que no tienen nada que ver con lo futbolístico, entonces son cosas que están fuera del control (de Azul Azul)”.

Respecto a este 2023 que está comenzando, el ex timonel de la concesionaria azul declaró que “espero que sea un año mucho mejor que los anteriores. A Mauricio Pellegrino no lo conozco lo suficiente para opinar de él y no me gusta opinar de temas que no entiendo, porque no lo tenía al entrenador en mi radar”.

Sobre el Sudamericano Sub 20 sentenció que “solamente vi el gol de (Lucas) Assadi, que lo encontré extraordinario. Por primera vez en muchos años la U tiene una cantidad importante de jugadores jóvenes de proyección. Ahí está la base de lo que la U va a construir en los próximos años, pero los juveniles no van a ganar solos”.