El defensor Bastián Tapia, quien sacó la voz por los jugadores de Universidad de Chile en esta jornada, asegura que ha visto bien al portero Galíndez y con el compromiso de sacar todo adelante. Si bien creen que si es una determinación personal una posible salida, ellos no se podrían meter, no creen que de un paso al costado en este momento.

En Universidad de Chile confían en que Hernán Galíndez se pueda mantener: "Son cosas que no todavía no pasan"

La noticia de una posible salida de Hernán Galíndez de Universidad de Chile mueve el camarín azul. Todo, porque no tenían contemplado perder a su portero titular y único mundialista del fútbol chileno, en algo que se debe resolver esta semana.

Por lo mismo, algunos jugadores se han mostrado sorprendidos, aunque aseguran que no han visto cambio alguno en el meta que regresó luego de estar en fecha FIFA con la selección de Ecuador.

"En el fútbol y en este entorno, en clubes grandes, siempre se van a hablar cosas. Hernán es un excelente jugador, profesional, como persona nos ayuda mucho, nos enseña bastante. Lo veo convencido en la idea del grupo, del entrenador, entrenando enfocado en ganar, en hacer todo de buena manera. Yo lo veo enfocado entrenando con el grupo al mejor nivel", comentó Bastián Tapia en conferencia de prensa.

Si bien ya estaba latente el tema cuando le tocó responder preguntas al joven defensor, destacó que el grupo no ha conversado ni tienen en mente una salida del arquero titular.

"Son cosas que todavía no pasan. No tenemos en mente que se vaya, si son decisiones personales no nos podemos meter. Pero son cosas que no han pasado, no nos ponemos en ese escenario. Está comprometido con nosotros, aporta mucho al club, vive un gran presente en su selección y nos puede ayudar con su gran experiencia", finaliza.