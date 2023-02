El mediocampista de Universidad de Chile, Emmanuel Ojeda, aseguró que aún no piensa en el próximo partido contra Colo Colo programado para mediados de marzo, pero los hinchas azules ya lo palpitan con la esperanza de romper la mala racha en el Monumental.

Emmanuel Ojeda y el hincha de la U: "La gente que me saluda ya me habla del Superclásico"

Universidad de Chile visita a O’Higgins este domingo por la quinta fecha del Campeonato Nacional, pero re reojo los azules ya miran el próximo Superclásico contra Colo Colo en el estadio Monumental el 12 de marzo por la octava jornada del torneo. Al menos los hinchas.

En conversación con BolaVip Chile, el mediocampista azul, Emmanuel Ojeda, sostuvo que “mucha gente que me saluda ya me habla del Superclásico. Sinceramente trato de no pensar puntualmente ahora en ese duelo, sino ir partido tras partido, que eso nos va a hacer llegar bien al clásico. O sea, sumando la mayor cantidad de minutos con otros equipos nos va a permitir llegar mejor a ese partido”.

Sobre los últimos años negativos de Universidad de Chile, Ojeda complementó que “quizás cuando llegué se notaba una tensión, ahora creo que al arrancar de cero de vuelta con otras expectativas no lo siento tan así. Si sabemos que la U es un equipo grande, es uno de los equipos más grande de Chile. Entonces, también eso es, no sé si un peso, pero sí una responsabilidad. Yo veo que el equipo está bien, que no trata de pensar en esa mochila que decís y que bueno, a medida que van pasando los partidos se va notando”.

Por otro lado el volante de 25 años abordó el trabajo del entrenador Mauricio Pellegrino: “obviamente lo conocía. Nunca había tenido una relación con él. Hablamos mucho, me da muchas indicaciones, me explica su forma de jugar y lo hace con todo el equipo. Acá los recibimos bien, tratamos de apoyarlo y se ve dentro de la cancha eso que es mutuo”.

El presente y futuro de la U

Tras varias temporadas peleando abajo, incluso descendida por varios minutos ante La Calera, en el Chuncho esperan que este 2023 sea más tranquilo y mejor con nuevo entrenador y plantel.

“Es bueno lo que ha cambiado, arrancamos un año nuevo desde cero, con grandes expectativas. Se formó un buen equipo, un buen grupo. Hay un vestuario muy bueno, un grupo muy unido. Yo creo que a medida que van pasando los partidos se va se va notando eso”, expuso Ojeda.

El argentino oriundo de Provincia de Corrientes sentencia que “estamos agarrando una nueva idea, vino un cuerpo técnico nuevo, entonces nos estamos adaptando a la idea de juego que nos propone. Hay grandes jugadores y a medida que van pasando los partidos se van notando cosas que vamos mejorando en la semana. Hacemos mucho hincapié, partido tras partido, en los rivales que vamos a enfrentar y nos adaptamos a la forma de jugar de ellos, sin perder lo que hacemos nosotros obviamente”.