Diego López ya piensa en Colo Colo tras la derrota de Universidad de Chile ante O'Higgins: "No siempre gana el Superclásico el que llega mejor"

Universidad de Chile entra en modo Superclásico y los azules enfrentarán a Colo Colo tras la derrota ante O’Higgins, duelo en el que, entre otros nombres, Diego López lamentó las bajas de Bastián Tapia y Emmanuel Ojeda. Contra los celestes Álvaro Brun fue expulsado y Nery Domínguez salió expulsado. El primero queda descartado y el segundo puede perderse el derbi con el Chuncho sin defensas para recibir a su archirrival.

“Fue una semana particular. Hablamos poco en ese sentido, falta, faltaba, faltaron jugadores, pero nosotros tenemos que hacer frente a las dificultades siempre. El fútbol tiene estas cosas, te golpea en posiciones donde ya te faltaba el jugador, como nos pasó atrás”, dijo el DT de la U tras la derrota contra O’Higgins.

Diego López agregó que “después tuvimos la lesión de Nery. Hablé un poco con él, sintió un pinchacito. Después los doctores tendrán que verlo y hacer los análisis y se verá, pero creo que es difícil que esté para el próximo partido. Es mi sensación ahora”.

“Creo que hay que hacer autocrítica hoy y ya después de mañana pensar que tenemos un partido especial e importante, donde nos tenemos que recuperar sobre todo mentalmente. Será una semana distinta. Los clásicos son partidos especiales, no siempre gana el que llega mejor. Los clásicos son partidos aparte que se juegan con mucho corazón, que por ahí son feos de ver, pero tenemos que prepararnos para hacer un gran partido. Después veremos los jugadores que tenemos. Hay que prepararse, sobre todo mentalmente, estar fuertes, juntos y unidos”, complementó el entrenador de la U.

Ahora resta que las autoridades confirmen o no el estadio Fiscal de Talca como escenario del Superclásico. La U nuevamente llega golpeada y necesitada a un duelo contra Colo Colo, con la misión de romper una larga racha de hegemonía alba.

“Más o menos tenemos la programación hecha de todas formas. Lo dije recién, son partidos especiales que si llegas con una victoria atrás, llegas mejor y más tranquilo, pero después el clásico es un partido especial, una semana especial”, sostuvo López.

Diego López sentencia que “el que llegue mejor no quiere decir que vaya a ganar. Llegamos con dos derrotas consecutivas, no queríamos llegar de esta forma. Hay que estar fuerte mental e interiormente para dar vuelta la situación. En el fútbol no es que se ganan siempre los partidos. Estamos expuestos a esto, debemos afrontar las situaciones que son adversas. Esa es la realidad hoy”.