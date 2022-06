El representante de Hernán Galíndez aseguró que el portero y su familia no la están pasando bien en Chile por recibir amenazas. Diego López, entrenador azul, evitó ahondar en el tema que rodea al golero ecuatoriano, pero aseguró que Galíndez no le ha comunicado a él ni a la U que quiera salir.

Hernán Galíndez no lo pasa bien en Chile, según dice su representante. Rodrigo Abaide arribó ayer a nuestro país y acusó que el portero azul ya había recibido amenazas graves, las cuales se comunicaron al club, y que ahora nuevamente está pasando por lo mismo.

"Esto ya es reincidente. No puede ir ni al supermercado, le dicen barbaridades en todos lados. Le dicen cosas a la familia, le escriben, hay catarata de insultos. Hay prueba de todo", manifestó Abaide. Por su parte, Galíndez ha guardado reserva, mientras algunos han comunicado sus dudas respecto a la situación.

El entrenador de Universidad de Chile, Diego López, fue consultado por la situación que vive el golero laico y manifestó que este nunca le ha comunicado sus ganas de salir. "Nunca me lo ha comunicado, al club tampoco. Si él me lo hubiese dicho, lo podría decir. Pero no he hablado nada de eso. Es un jugador más que tenemos", comentó en conferencia de prensa.

El estratega no quiso ahondar respecto a la situación que acusa el representante del jugador y manifestó que prefiere enfocarse en lo futbolístico. "No es que no me interese, pero son cosas extra futbolísticas y vengo a hablar del partido. Prefiero hablar del grupo. Si hay otras preguntas por Galíndez: nunca me dijo que quiere salir del club. Hemos hablado, ha entrenado normal y ha estado entrenando a la par de sus compañeros", aseguró.

"Ningún jugador me dijo que se quería ir. Cuando son rumores o cosas que se hablan por fuera, son cosas que no podemos evitar. Muchas terminan siendo ciertas. Con los jugadores del primer día lo hablé, no puedo hablar de cosas que en este momento no son reales. Como todo equipo grande se hablan cosas, se van filtrando, pero lo que puedo decir es la realidad y que tenemos que mirar este partido", sentenció.