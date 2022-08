El entrenador de Universidad de Chile, Diego López, reconoció que los tres goles de la Católica para ganar el Clásico Uni versitario pudieron ser más. Además aclaró que La Joya de la U no fue titular por lo que vio durante la semana y argumenta con una curiosa frase para defenderse de la polémica: contra Colo Colo la U tampoco pudo ganar y Osorio fue del inicio.

Diego López se llena de explicaciones tras la derrota en el clásico contra la Católica: "No tuvimos reacción y nos salió barata, contra Colo Colo perdimos y Darío Osorio estuvo del inicio"

El entrenador de Universidad de Chile, Diego López, trató de explicar una nueva derrota del Chuncho, esta vez la dolorosa y polémica caída por 0-3 frente a la Católica en el Clásico Universitario 195 del fútbol criollo. Los azules no pudieron repetir la victoria en Copa Chile y aumentan la oscura racha en el Campeonato Nacional, al filo de la zona de descenso.

“Jugamos contra un equipo que demostró ser superior. El primer y tercer gol fueron errores que no debemos cometer en esta situación y el segundo de ellos fue un gran gol, pudieron encontrar los espacios. No tuvimos reacción y nos salió barata, nos podrían haber hecho otro gol tras el primero. Nos faltó en lo ofensivo juntarnos más con Ronnie Fernández. En el segundo tiempo tuvimos chances”, dijo López sobre el partido.

Respecto a la polémica suplencia de Darío Osorio, que recién entró en el segundo tiempo, el técnico expuso que “son elecciones que hacemos los entrenadores. Vi mejor en la semana al equipo que entró, la idea era que entrara y cambiara el partido como ha hecho algunas veces. A veces sale bien y otras veces mal. No es necesario que digan que la responsabilidad es mía. No hay ningún misterio, no pasó nada raro”.

“Contra Colo Colo perdimos y Darío Osorio estuvo del inicio. No es que no haya jugado porque no le tenga confianza, elegí viendo lo que practicamos en la semana”, complementó el deté de la U.

Por último, y sobre su cuestionada continuidad al mando técnico de Universidad de Chile, el entrenador uruguayo adelantó que por ahora no piensa dar un paso al costado porque sigue confiando en su trabajo.

“Me siento con la energía. Nosotros nos estamos recomponiendo y rearmando con los jugadores que están afuera. Hoy vimos a Nery Domínguez, a Luis Casanova, son jugadores importantes. Uno ve el día a día y trabajan fuerte y bien, es así. No soy necio para quedarme porque sí, pero creo en el trabajo que estamos haciendo y confío en que vamos a salir adelante”, sentenció Diego López.