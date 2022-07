Universidad de Chile se prepara para el reinicio del Campeonato Nacional. Diego López hará su debut oficial en la Primera División chilena ante Unión La Calera, luego de haberse quedado con un triunfo y un empate ante General Velásquez para la clasificación a octavos de final de Copa Chile.

El técnico arribó al Centro Deportivo Azul en junio y una de las decisiones que tomó fue mantener a Sebastián Miranda, quien asumió el interinato tras la salida de Santiago Escobar, en el primer equipo. En conferencia de prensa, López ahondó en el trabajo con Miranda y valoró tener al formador de fútbol juvenil como parte de su cuerpo técnico.

"Tuvimos la idea de que él se quedara, él manifestó que sí quería. Es un aporte importante, sobre todo en el conocimiento del club y del fútbol chileno, del sector juvenil nuestro. Es bueno para todos y sobre todo para nosotros que quisimos tener gente del club, porque cuando uno viene a un club importante hay gente que trabaja, que se suma y nos da una gran mano, nos ponen las cosas más fáciles", aseguró.

"Es lo quisimos. Un cuerpo técnico puede venir y traer personas, pero la idea fue armar un cuerpo técnico con nuestro segundo y preparador físico, y después con gente del club", continuó.

El entrenador confesó que constantemente mira el trabajo de los juveniles azules, como lo hizo apenas llegó al CDA. "Cada vez que podemos vemos lo entrenamientos, cuando tenemos dobles me paso para el otro lado. Me gusta estar cerca. Nos pasó el primer día que vinimos, que vimos los partidos de la Sub 17 y Sub 21", agregó.

"De eso se trata la unión con los jugadores, dirigentes y la gente. A la gente no le pedimos el apoyo porque apoya siempre, pero sí que se sienta feliz cuando salga del estadio. Sabemos que en los dos partidos no se vio eso, pero los jugadores quieren mejorar, ya sabemos que tenemos un partido importante. En lo defensivo, creemos que podemos darle mucho a los jóvenes, nos ha pasado en los equipos que hemos estado, nos gusta enseñar y vemos la recepción del otro lado. Cuando ves eso, te dan ganas de trabajar siempre para mejorar. Es lo que el club merece", sentenció.