Yonathan Andía tomó una mala decisión. O quizá varias juntas. Y a raíz de esa cadena de hechos fue detenido por Carabineros después de pasarse una luz roja de un semáforo en La Florida y negarse a ser sometido a la alcolemia. Todo eso, por cierto, repercutió en el plantel de la Universidad de Chile, que este jueves 21 de julio practicó desde las 15 horas en el Centro Deportivo Azul.

Diego López resolvió algunas medidas al respecto, aunque sólo reveló una parte del castigo que será impuesto al Cachorro, quien es el sexto futbolista de la U que más minutos registra en el Campeonato Nacional 2022. "Se los digo ahora yo, es una decisión que tomé y la hablé con el director deportivo: este domingo no va a estar", dijo el entrenador uruguayo en alusión al encuentro frente a O'Higgins que los azules tendrán en Rancagua el domingo 24 de julio a contar de las 15 horas. "Lo que pase de aquí en más se resolverá internamente", agregó el charrúa de 47 años.

"Conversé con el jugador, estoy acostumbrado siempre a decir lo que pienso. Creo que se cometió una falta grave, podemos hablar que no se lastimó nadie, que es lo más importante", expresó el ex adiestrador de Peñarol. "Siempre trato al jugador, pero antes trato a la persona. No hay momentos buenos ni malos para cometer estas faltas graves, pero pasó", acotó el Memo.

El ex defensor central del Cagliari, cuadro italiano donde militó durante 12 temporadas, se refirió también a los cuidados que deben tener los jugadores en sus vidas privadas. "Tenemos muchos jugadores jóvenes que tienen que aprender de los errores, a veces propios y otras, de algún compañero. Más allá de la falta, todo lo que hagamos afuera de la cancha es en representación de una institución. Tenemos que ser ejemplo para bien y eso es lo que tratamos de inculcar a nuestros jugadores. Pasó algo grave, que todos aprendan y que se repita un episodio así", manifestó Diego López.

Diego López lanza un mensaje tras el episodio de Yonathan Andía

Diego López debió responder al menos cuatro preguntas relacionadas al tema de Yonathan Andía, que este 21 de julio fue detenido por conducir en estado de ebriedad a las 9 de la mañana con 45 minutos. Más allá del castigo, que hace pensar que el angelino no disputará el Superclásico 192, el entrenador de la Universidad de Chile dejó un mensaje para todo el plantel.

Tiene que ver con el compromiso adquirido por defender los colores de los estudiantiles. "Los jugadores deben saber que juegan en un equipo importante, que las repercusiones son mucho más grandes. Los futbolistas deben saber que representan a un club importante durante 24 horas. Hay mucha gente y pasión atrás, debemos respetar eso", lanzó el ex zaguero del Racing de Santander de España.

"Tendríamos que hacer noticia por otros motivos. No es que se comete un error y ya está, hay que aprender. Esperemos que de aquí en más se tome consciencia porque es algo que pudo haber terminado muy mal", cerró Diego López, quien debe tomar varias decisiones para conformar la oncena con la que visitará el estadio El Teniente para medirse a O'Higgins de Rancagua.