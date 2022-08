El entrenador uruguayo de la Universidad de Chile no perdió de vista la derrota ante Colo Colo en el Superclásico 192, rescató el alza en el nivel del equipo y tuvo palabras para el choque que tuvo Cristóbal Campos con Rodrigo Piñeiro, quien se disculpó por unos dichos sobre el Romántico Viajero. "Jugando de esta forma, la U es un rival difícil para cualquiera", dijo el DT charrúa.

Universidad de Chile se puso en ventaja ante la Unión Española gracias a un cabezazo de Darío Osorio. Pero los azules no pudieron mantener el 1-0 en el marcador, toda vez que el defensor uruguayo Manuel Fernández igualó las acciones tras cabecear un córner sin mucha molestia de Emmanuel Ojeda, el designado para marcar al ex Audax Italiano. Eso sí, el joven Lucas Assadi admitió la responsabilidad por la conquista hispana, que sentenció el empate definitivo.

"Unión nos ganó en las pelotas quietas, sobre todo en los córners. Ellos tienen muy buenos cabeceadores. Y ahí hubo, más que errores nuestros, virtud del rival. Tenemos que mejorar en eso porque nos ganaron varias veces, no una", afirmó el director técnico del Romántico Viajero, Diego López.

De todas maneras, el otrora defensor y DT del Cagliari de Italia destacó el crecimiento en el juego del equipo, que llegó a cinco partidos sin saber de victorias en el Campeonato Nacional 2022: dos empates y tres caídas. "El juego sigue creciendo, la idea sigue ahí y en los momentos difíciles es lo que se abandona primero. Con las características de nuestros jugadores, podemos seguir creciendo como equipo. Jugando de esta forma, la U es un rival difícil para cualquiera. Eso debemos tenerlo claro", expresó el Memo.

Hubo un fuerte encontrón entre Cristóbal Campos y Rodrigo Piñeiro, habilidoso jugador uruguayo que tiene la Furia Roja. El futbolista de 22 años tuvo dichos que horas después debió aclarar y que, según López, sirvieron de motivación a sus dirigidos.





"Es la reacción que yo estaba seguro que los jugadores iban a tener. Cuando te mojan la oreja un poco, la rebeldía está. Y este es un buen grupo, que trabaja, habla poco y pretende mejorar. Nosotros tenemos que seguir con esta clase de partidos", admitió el otrora zaguero del Racing de Santander de España, el club que defendió antes de pasar al Calcio de Italia.

El Superclásico, un punto de referencia para López y la U

Pese a que la derrota frente a Colo Colo quedó atrás, fue un punto de comparación que utilizó Diego López para analizar el desempeño de sus dirigidos en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. "Lo más importante fue que intentamos hacer un buen partido y pusimos por ahí lo que nos faltó en el partido anterior", dijo el charrúa de 47 años, sin entrar en mucho detalle.

"No es fácil que los jugadores crean cuando se pierde. Nosotros perdimos tres partidos seguidos. Es mucho más fácil creer en lo que se hace cuando se gana. Por ahí pudimos haber ganado, pero por errores nuestros o el segundo tiempo que jugamos el partido anterior, que no fue bueno. Eso fue lo que se remarcó", aseguró el ex DT de Peñarol, club donde ganó tres títulos.

¿Hubo más en torno a la caída frente al Cacique? La respuesta es sí. "Fue una muy buena respuesta de los jugadores, los invito a seguir trabajando de esta manera. Fue un partido complicado por todo lo que pasó en la semana, después de perder un clásico todo es más difícil. Creemos que hubo actitud y se jugó bien, eso es lo que vemos. El equipo cree en lo que juega. No nos pasó lo del partido anterior. Nos demostramos que podemos jugar durante 90 o 95 minutos", cerró López, quien lleva ocho partidos al mando del plantel estelar de la Universidad de Chile.