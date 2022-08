La declaración por medio de una carta pública de la Universidad de Chile contra Azul Azul, sigue latente en la interna del club, donde se critica el mal manejo dirigencial dentro de la concesionaria que se ve reflejado en los paupérrimos resultados en los últimos torneos.

Ante esta situación, el técnico de Universidad de Chile, Diego López, fue quien puso la cara en conferencia de prensa, donde también fue consultado por el escrito, para saber cómo afectaba la interna del camarín.

"Lo que dices de la carta, cada uno se puede expresar y decir lo que quiera. La otra vez también me preguntaron de los ex jugadores que hablan y critican. Cada uno es responsable de lo que hace y dice, no me afecta para nada", comenzó comentando López.

En ese sentido, el técnico uruguayo hizo un llamado en forma de crítica al documento, asegurando que los problemas internos deben ser solucionados dentro de la institución, haciendo un llamado a no agrandar más problemas de los que ya tienen.

"Para mí, nosotros dentro del club tendríamos en el caso de la carta, que estar más unidos que nunca para reforzar de qué forma salir adelante. Y creo que esta no es la forma. Si alguien tiene que decir algo debe hablarlo internamente. Esa es para mí la forma, si hay un problema no saldré a decirlo afuera. De la forma que me manejo yo, resolvería internamente un problema con dos o tres jugadores. Lo mejor sería que estas personas vinieran acá, las cosas se resuelven dentro, esa para mí es la mejor manera", finaliza.