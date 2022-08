Diego López se defiende de las críticas por la poca generación de Universidad de Chile: "No me digan que no llegamos al arco, hemos tenido chances pero no concretamos"

Universidad de Chile quiere dar vuelta la página tras la nueva derrota en el Superclásico frente a Colo Colo el pasado domingo en el estadio Fiscal de Talca, y este 7 de agosto el Chuncho visita a Unión Española en Coquimbo por la fecha 21 del Campeonato Nacional.

La U necesita quedarse con los tres puntos si no quiere quedar al filo de la zona de descenso. En rueda de prensa, el entrenador Diego López aseguró no estar de acuerdo con los análisis que sostienen que la U no se crea ocasiones de gol. Entre los argumentos del DT está el remate de distancia de Lucas Assadi frente al Cacique.

“No estoy de acuerdo, creo que hemos tenido chances y no hemos concretado, nosotros hemos venido aumentando las oportunidades de gol. Las chances las hemos generado por fuera sobre todo, no es verdad que están lejos del arco y es verdad que cuando estamos tirando centros de una lado el extremo del otro lado tiene que llegar al área y al punto penal. Eso nos está faltando. Las chances las hemos errado”, sostuvo Diego López.

El entrenador agregó que “por ejemplo en el clásico, Assadi pisa el área siempre jugado de externo, tanto así que tuvo chance de hacer gol, sobretodo en el segundo tiempo. Pateó fuera del área, antes del segundo gol del Colo Colo. Después Junior le metió una buena pelota y definió mal. Que erremos los goles no quiere decir que no lleguemos o juguemos lejos del área”.

Diego López complementó que “hablan que nosotros no llegamos al arco, yo creo que exageran. Es verdad que venimos de tres resultados malos, no lo escondo. Pero no me digan que no llegamos al arco con los jugadores de calidad que tenemos”.

Además, el DT sostuvo que el ambiente de protesta de los hinchas por la crisis institucional de la U, más las declaraciones del delantero de Unión Española, Rodrigo Piñeiro, deben ser un aliciente para el plantel del Chuncho.

“Todas estas cosas ayudan mucho en lo anímico, también las declaraciones de Piñeiro. Tiene que ser parte del juego y la rebeldía que tenemos que tener para transfórmalo en fuerza anímica y salir adelante. Saber lo que se piensan otros de uno y tener el coraje de revertir todas esas situaciones”, sentenció el entrenador de la U.