Diego López reconoce que es un poco egoísta y no quiere que la Joya se vaya: "Darío Osorio tiene que seguir creciendo, ojalá con nosotros en Universidad de Chile"

Universidad de Chile se prepara para el duelo de este domingo como locales contra Ñublense en Valparaíso por la decimoctava fecha del Campeonato Nacional. A espera del partido, el DT Diego López habló en rueda de prensa.

Y uno de los temas abordados por el entrenador azul fue el caso de Darío Osorio. El juvenil y promesa del Chuncho apareció en la órbita de clubes europeos y todo apunta a que partirá al Viejo Continente más temprano que tarde.

“Esta respuesta también la di hace un par de semanas, somos un poco egoístas en no querer que Darío se vaya, pero muchas veces el mercado sudamericano está expuesto a las transferencias”, advirtió López.

El DT agregó que “por ejemplo, nosotros tuvimos a Brian Rodríguez, jugador de la selección uruguaya y con 18 años lo tuvimos seis meses, y jugó poquitos partidos y se fue. Para nosotros no era lo ideal porque creíamos que el jugador tenía que seguir creciendo y jugando en su país, y con Darío creemos lo mismo”.

Volviendo puntualmente a Osorio, Diego López sostiene que la Joya aún tiene mucho por crecer pese a que ya muestra cosas distintas en Primera A con la U, aunque reitera que de forma “egoísta” espera que no parta luego.

“Es un jugador que tiene que seguir creciendo, está recién empezando, pero también el fútbol tiene dinámicas que son particulares, por ahí Darío no sé cuántos partidos lleva en Primera, pero tiene un talento importante, me gustó mucho la actitud suya no sólo en los partidos, sino que también en los entrenamientos, en el momento en que pierde pelota viene en seguida a recomponer la figura y ayudar a sus compañeros, está ganando en intensidad”, expuso.

Diego López sentencia que “Darío Osorio es un jugador que va a crecer mucho, y ojalá que siga creciendo con nosotros. Eso es lo que puedo decir siendo un poco egoísta, pero es un pibe bárbaro y le deseamos siempre lo mejor, y ojalá que sea en la U”.