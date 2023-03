El uruguayo no estará ante Unión La Calera en la 7° fecha.

Universidad de Chile enfrenta a Unión La Calera con una importante baja: Cristian Palacios. El goleador uruguayo no será parte del duelo ante los Cementeros, sumando su tercera ausencia consecutiva. Algo que preocupa y mucho a falta de solo unos días para el Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

¿Jugará Cristian Palacios ante Colo Colo en el Superclásico?

El uruguayo sufrió un microdesgarro que no le permitió jugar ante O'Higgins y Curicó Unido. Si bien ha evolucionado de buena manera, se decidió que no juegue ante Unión La Calera para que así pueda llegar al 100% al partido ante Colo Colo. De no suceder nada extraño, Cristian Palacios sí estará en el Superclásico.

Amargo recuerdo

Palacios arribó a Universidad de Chile en el 2022, precedido de buenas campañas con la camiseta de Unión Española. En los Azules inició de buena manera, aunque tuvo un amargo capítulo ante Colo Colo en aquel primer semestre. La U perdía por 3-0 y el uruguayo tuvo un penal para descontar. Primero se lo atajó Brayan Cortés, pero al repetirse por el adelantamiento del arquero, lo lanzó al palo. Terminaron cayendo 4-1 con gol suyo de penal.

En el segundo semestre, nuevamente Colo Colo lo hizo pasar mal. Ante los Albos en Talca, tuvo nuevamente un lanzamiento desde los 12 pasos, en los primeros minutos cuando igualaban sin goles, aunque nuevamente el palo le negó el gol. También perdieron aquel partido, por 3-1.

El premio de consuelo del delantero llegó ante Universidad Católica, contra quienes anotó tres goles en dos partidos por Copa Chile. Terminó siendo uno de los pocos rescatables de un 2022 para el olvido en la U. En el 2023, con Mauricio Pellegrino, anotó tres goles en cuatro partidos antes de la lesión. Todo indica que su regreso será en el Monumental, donde podría vivir una dulce revancha.