El periodista de Deportes en Agricultura destaca lo realizado por Darío Osorio y Lucas Assadi, que le cambiaron la cara a Universidad de Chile, pero destaca que el panorama no va cambiar si no se toman determinaciones con el técnico Santiago Escobar, donde no cree que les diga a los juveniles que salgan a buscar los encuentros.

No hay dudas de que hubo un jugador que le cambió la cara a Universidad de Chile en el clásico universitario, pese a no poder igualar a Universidad Católica en el marcador. Ese es Darío Osorio, quien nuevamente deja una buena impresión por su juego.

Así también lo cree el periodista de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño, quien asegura que Osorio y Lucas Assadi fueron los únicos que intentaron en los azules buscar algo distinto en San Carlos de Apoquindo.

"Lo mismo para Assadi, que es el otro constructor de este buen segundo tiempo. Indudablemente que hay errores en la estructura del plantel, en la conformación del equipo. Estos chicos tuvieron una noche soñada para ellos. Aparecieron en un clásico, le cambiaron la cara, no les alcanzó para empatar el partido, pero deja al hincha la sensación de que a partir de ellos se puede empezar a pensar en que puede haber una recuperación, pero tienen 17 o 18 años, es difícil que puedan sostener una campaña por la presión desde ahora si continua Escobar o hay un nuevo entrenador", comentó Caamaño.

"Hay que ver qué determinación toma Azul Azul, pero está claro que lo hecho hasta ahora por el equipo, independiente de la aparición de Osorio y de Assadi, están en deuda. Esto quizás le permite tomar aire a Escobar y decir me la juego por estos chicos si me dan la oportunidad", detalla.

Eso sí, para el comentarista deportivo, llegó la hora de tomar decisiones importantes, porque en cada fecha se va haciendo peor el panorama con Universidad de Chile.

"Ahora viene la gran decisión sobre qué hacer con Escobar, donde ya van nueve fechas. La U ,salvo el segundo tiempo que es lo mejor en el campeonato y algunos chispazos contra La Calera, el resto ha sido decepcionante. Entra la duda si son atrevimientos de los chicos, vergüenza deportiva o si Escobar se atrevió a ponerlos y le dio indicaciones y dice esto es lo que pretendo. Yo discrepo que sea el artífice del segundo tiempo, hubo vergüenza deportiva, la U siguió jugando mal en cuanto a la construcción y solo el atrevimiento de los chicos inclinó la cancha", destaca Caamaño.

En ese sentido, golpea la mesa con lo que puede pasar a futuro con los azules, porque determina que puede seguir sufriendo si es que no se hace un cambio profundo.

"Pueden tener grandes rendimientos individuales, pero no sé si va alcanzar a la U para mejorar la campaña. La U no puede seguir perdiendo puntos. Tiene 10 unidades, el colista es Coquimbo con 5 puntos. Sí Coquimbo le gana a la U la mete en el grupo del fondo. Eso es en siete días más y van a esperar siete días por si Escobar lo gana, vuelve a meter a los chicos, vuelve a perder y los chicos vuelven a brillar. Pero no se puede sostener un equipo con esos centrales, con Brun. Tendrían que tener un equipo con ocho equipos de esa categoría para sacar a los más grandes o los refuerzos. Siento que la U encontró madera en los juveniles, pero con Escobar en la banca no va cambiar el formateo", finaliza.