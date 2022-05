No hay dudas de que el triunfo de Universidad de Chile sobre Deportes La Serena le dio un respiro a todo el pueblo bullanguero, que luego de la salida de Santiago Escobar se ilusiona de la mano del técnico interino Sebastián Miranda.

Por lo mismo, el periodista y comentarista en Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño, asegura que se vio un equipo distinto, pese a que quedan por resolver graves falencias.

"Buen partido de la U. Cuando te generas muchas jugadas de gol te queda otra sensación. Primero la sensación de que no lo ganaste de suerte. La sensación de que mejoraste un aspecto clave como el defensivo, que sigue teniendo ripios. Tiene muchos problemas defensivos y graves. No estaba uno de los titulares Ignacio Tapia, no estaba el lateral derecho titular. Improvisó una defensa Sebastián Miranda y sacó la tarea, no le llegaron tanto, pudo haber sido peor. La Serena es un equipo que tiene problemas, pero con el peso que tiene la U ganar le significa un alivio", analiza Caamaño.

En ese sentido, el periodista revela que la forma en que la U está dando vuelta la página dejará trabajar al plantel de una manera más tranquila, pensando en los próximos objetivos.

"Ganar el primero supone una tranquilidad tremenda, un alivio, baja la tensión, baja la temperatura y genera todo esto. Es como si la U hubiese ganado una final del mundo y las sonrisas van a volver al Centro Deportivo Azul", precisa el periodista.

Por lo mismo, ejemplifica los cambios que se vieron en la cancha del estadio Santa Laura por lo hecho por Israel Poblete, que fue la gran figura.

"Hace cuanto un volante en la U no planteaba un duelo así, o cruzaban la mitad de cancha en velocidad. Era todo predecible. Era todo a la que te criaste, como se dice. Hoy hubo una idea, en el segundo gol, la asistencia de Poblete a Fernández es perfecta. Hay mayor grado de confianza, el equipo sintió el cambio, hay confianza y hay otra energía. Es un equipo distinto a las once fechas. Primero no fue dominado, se generaron muchas situaciones de gol, hubo alzas importantes. Antes uno decía cómo llegó a la U Poblete y hoy demostró que puede ser importante. Hay que insistir con Assadi, se le ha dado mucho a Vargas. No digo que sea mejor jugador, pero necesitas un volante habilitador y que tenga visión de juego. Cosas que no tiene Jeisson", finaliza.