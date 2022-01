Cristian Arcos preocupado con el foco de Universidad de Chile para el 2022: "¿El objetivo será no pasar penurias o pelear arriba?"

Este lunes se definirá la llegada de Cristián Palacios como flamante refuerzo de Universidad de Chile y el delantero deja Unión Española para ponerse a las órdenes de Santiago Escobar en el Chuncho 2022. Los azules ya sumaron los fichajes de Ronnie Fernández, Jeisson Vargas y Felipe Seymour, mientras Hernán Galíndez y José María Carrasco ya están en el país para ponerse la camiseta de la U.

Además está por verse la opción de Jeison Chalá y el canterano Cristóbal Campos Véliz finalmente seguirá en los azules a espera de su renovación de contrato agendada para esta misma jornada.

En Radio ADN, Cristian Arcos analizó cómo se han dado los movimientos en los azules y su gran duda es si el trabajo del Chuncho está orientado en volver a pelear arriba o evitar el sufrimiento sostenido por tres temporadas seguidas con el descenso.

“El fin de semana se movió harto la U. Llegó el técnico Santiago Escobar, Hernán Galíndez, hoy llega un delantero prácticamente cerrado, vamos a dejar la expectativa. Yo creo que tiene que ver con la cantidad de gente que se fue de la U. Se fueron muchos de Universidad de Chile y requiere una cantidad importante de jugadores”, dijo Arcos.

El autor de la biografía de Gary Medel, entre otros libros, agregó: “pero cuál es el punto: ¿el objetivo será no pasar penurias como en los últimos años, o el objetivo será pelear arriba? No sé si el título, pero pelear arriba. Un equipo como la U no se puede conformar con salvar el año o tener un año sin zozobras”.

“Si fuera otra institución que peleó el descenso tres años yo te digo ya… sin zozobras, pero la U tiene una historia gigante y me parece que el objetivo debiera ser más alto”, complementó Carcos.

Ahí fue donde Danilo Díaz tocó un punto importante: en 2020 la U peleó el descenso por el sistema de promedios de 60-40, pero en la tabla terminó tercera. “Pero la úlcera de los hinchas de la U estaba igual”, sentenció Cristian Arcos.