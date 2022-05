En Universidad de Chile están cerca de cerrar con su nuevo entrenador, el uruguayo Diego López, quien viene a reemplazar la mala campaña realizada por Santiago Escobar en el Campeonato Nacional.

Si bien su nombre es desconocido en el país, Claudio Borghi asegura que en los azules se necesita con urgencia un cambio de cara por lo que se viene realizando.

“La Universidad de Chile tiene urgencias y tienen que ver con la tabla de posiciones. Este sábado tienen un partido con Huachipato, uno de los casi punteros y de no sacar un buen resultado se va ir complicando aún más”, comentó en TNT Sports.

En ese sentido, el ex técnico de Colo Colo, la selección chilena, entre muchos otros, asegura que el nombre de López es interesante por los planteles en que ha estado a la cabeza.

“Es un técnico atractivo, no voy a usar el técnico pomposo porque no me gusta mucho, pero es un técnico atractivo por la carrera que tiene dirigiendo equipos no muy buenos en Italia, pero con una experiencia europea bastante interesante”, finaliza.