Luego de confirmar tres cambios en la oncena titular de Universidad de Chile para visitar a Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional, el técnico Santiago Escobar suma una cuarta variante, pero por una urgencia médica.

Según cuenta el periodista de TNT Sports Marcelo Díaz, Álvaro Brun se cayó del viaje de los azules para enfrentar a Coquimbo Unido, por un cuadro febril que lo tiene complicado.

Por lo mismo, teniendo en cuenta la posición que ocupa, el más seguro reemplazante será Felipe Seymour, quien viene siendo suplente en ese puesto y sumando minutos en los segundos tiempos.

Eso no es todo, porque otro que no viajó fue Cristóbal Campos por una lesión que no le permitió entrenar en la semana, donde en esta jornada realizó solo trabajo kinésico.

Los azules jugarán este sábado a las 17.30 horas contra el cuadro Pirata, donde, con todos los cambios, la formación será con Hernán Galíndez en portería; Yonathan Andía, Bastián Tapia, Ignacio Tapia, Marcelo Morales en la línea defensiva; Felipe Seymour, Israel Poblete, Darío Osorio, Jeisson Vargas; dejando en delantera a Ronnie Fernández y Cristóbal Muñoz.