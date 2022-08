En Universidad de Chile nadie sobra. Eso lo tiene claro Álvaro Brun, el volante uruguayo que se ha debido poner el overol por su equipo para jugar de defensor central, ante la gran cantidad de bajas que ha tenido el equipo en el Campeonato Nacional.

Con pocos minutos sumados en su puesto, el ex Montevideo City Torque está aprovechando la oportunidad que le está dando Diego López, aunque sea fuera de la posición donde se siente más a gusto.

"Por suerte me he sentido cómodo, obviamente hay un trabajo, tanto del cuerpo técnico y de mis compañeros que les pido referencias en el puesto. Desde el primer día que llegué todos saben que mi puesto, en el que me siento más cómodo, es de volante central, pero si lo he hecho en otros equipos de zaguero central. La circunstancia del equipo que se está dando, estoy jugando de zaguero y si lo tengo que seguir haciendo y si el entrenador me ve con condiciones, bienvenido sea. Uno siempre quiere aportar dentro de la cancha", comentó Brun.

En ese sentido, el jugador asegura que ha pasado duros momentos sin tener minutos en cancha, por lo que esta oportunidad no la puede dejar pasar.

"Se hace difícil el no jugar, no sentirse importante, más cuando estás en un país que no es el tuyo y no está en el entorno, el círculo de confianza cerca. Me ha tocado estar solo, capaz sin tu familia y ese tipo de cosas cuesta. Pero por suerte encontré un grupo unido, que ha brindado la mano, funcionarios en el club que se preocupan por la calidad humana", destaca el volante.

Pese a eso, sabe que le ha costado encontrar el ritmo, pero que también sus características en el juego obedecen más a la marca y el orden, más que salir jugando como algunos esperaban desde su llegada.

"En la autocrítica, me parece que marca lo inestable que hemos sido en todo el periodo con el equipo, por eso estamos peleando esta situación. Considero que, tanto yo tengo que mantener regularidad, como el equipo. Va de la mano, soy jugador de características que no van a esperar que me saque tres jugadores y la meta en un ángulo. Marco orden, estar atento, concentrado, este tipo de cosas, siempre me he destacado en eso. Me hubiese gustado jugar todos los partidos, mostrando una regularidad, pero no fue así. Estoy con la oportunidad que tengo que aprovechar y dar seguridad al equipo. Me hace feliz sentirme importante dentro de la cancha", finalizó.