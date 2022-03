Universidad de Chile regresó al triunfo en el Campeonato Nacional, luego de vencer por 2-0 a Unión Española, en un duelo pendiente de la sexta fecha. Algo que trajo alegría a los azules, justo cuando les toca afrontar el clásico contra Universidad Católica.

Eso sí, uno de los destacados en cancha fue el volante Álvaro Brun, quien en conversación en radio Futuro, fue consultado por Claudio Borghi por si le molestaba el tema de no saber dónde van a ejercer la localía en todas las semanas, debido a los arreglos del Estadio Nacional.

"Sí, la verdad es que es medio extraño, pero para mí es medio nuevo en el sentido que tampoco estaba tan empapado en el tema. Por lo que tengo entendido el Estadio Nacional está en mejoras y si vos me das a elegir entre Santa Laura, que hemos jugado más, y el que jugamos ayer (Valparaíso) , me gustó mucho más el de ayer. El pastito estaba bien corto, el estadio es lindo, te sientes que parandote ves toda la cancha", destacó Brun.

Por lo mismo, asegura que llena su gusto lo que pudo ver en el Elías Figueroa, pese a que destaca que la opción de determinar ese tipo de temas no está en los jugadores.

"Me gustó mucho. No sé si tenemos la derecha para elegir o eso lo van cambiando. Hablo de mi desconocimiento. Pero si me dan a elegir me gustó mucho, se que queda medio lejos capaz para la hinchada, que ayer apoyó como nunca. Nosotros el plus que nos da la gente nos gusta, nos da una concentración y una exigencia que precisamos", revela.

Pese a todo, asegura que han comenzado la semana más tranquilos, luego de regresar a sumar de tres puntos, lo que les da energías para seguir creciendo.

"Estamos muy contentos, necesitábamos un triunfo. En lo personal desde que llegué no había conseguido la victoria, te ayuda a trabajar más tranquilo, a juntar fuerza para el partido tan importante que tiene. Era necesario como el aire para respirar. Hoy disfrutamos, estamos con día libre y con una tranquilidad que no había tenido desde que llegué a Chile", finalizó