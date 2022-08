Al palo: Cristián Palacios no estaba designado para los penales de Universidad de Chile en el Superclásico

El lamento de Universidad de Chile no cesa tras la derrota ante Colo Colo en Talca, en la última edición del Superclásico del fútbol chileno. Y no sólo porque los Azules quedan apenas tres puntos por sobre la línea de descenso directo, si no que además, porque el mismo técnico, Diego López, reconoció que fueron errores propios los que sepultaron a la U.

Y de prueba, un botón. Según la versión del experimentado periodista Marcelo Díaz Almonacid, una de las instancias claves del partido, el penal errado por Cristián Palacios a los cinco minutos de juego, pudo tener un final distinto. Es que el uruguayo no era el pateador designado para el evento que tempranamente comenzó a condicionar el resultado final.

El ex delantero de Unión Española tenía un registro de cinco penales ejecutados y cuatro convertidos. El único marrado fue precisamente ante Colo Colo en el primer semestre. Sin embargo, este domingo el jugador elegido para la pena máxima en el elenco azul era Ronnie Fernández, que cedió su lugar al Chorri.

El resto de la historia es conocida. Los jugadores albos comenzaron a hostigar e intranquilizar a Palacios, como reconoció el mismo Maximiliano Falcón. "Cuando agarró la pelota le dijimos un par de cosas, para sacarlo de la situación. Brayan (Cortés) le decía 'no te olvides del otro partido' y yo le decía que lo invitaba a un asado", reconoció a TNT Sports.

Luego vino el remate malogrado, un disparo a contrapié del arquero colocolino, que se estrelló en la parte exterior del vertical izquierdo del arco de la visita, y desperdició la primera gran chance de ponerse en ventaja para los azules. Un dolor de cabeza que han manifestado masivamente los hinchas azules en redes sociales.

Por su parte, el entrenador azul, Diego López, explicó que la decisión de quien patea les correspondía a los delanteros: "Se lo dejo a los jugadores. Había visto los penales del partido de ida, pero eso va mucho más allá. Creo que ellos saben quiénes son los pateadores, a veces se miran y ya saben. Ahora lo tiró Palacios, lo erró y ya está, no hay que dar vuelta atrás y ponerse a hablar".