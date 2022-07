La anécdota de don Javier Miranda y el estigma por su devoción a los chunchos: "No soy de Universidad de Chile, me carga el fútbol"

Este pasado jueves las comunicaciones chilenas lamentaron la sensible partida de don Javier Miranda, quien dejó de existir por causas naturales este pasado 14 de julio, a la edad de 91 años.

El ex conductor de televisión es recordado por su larga trayectoria como lector de noticias en Canal 13, rostro de Teletrece desde 1976 hasta 1999.

También locutor radial de la extinta Radio Minería, entre otras, Javier Miranda tuvo estelares de televisión como Martes 13, el recordado Maravillozoo y el satélite Lo Mejor del Mundial, programa de Canal 13 para las Copas del Mundo de 1986, 1990, 1994 y 1998.

Y es ese programa el que tiene una curiosa anécdota sobre otro dato sabroso: don Javier era conocido por ser amante de los búhos y chunchos. Pese a la creencia popular, Miranda nunca fue hincha de Universidad de Chile y, de hecho, nunca le gustó el fútbol.

Él mismo lo explicó hace unos años en una visita al matinal de TVN, Muy Buenos Días, video rescatado por Jorge Gómez, Pelotazo.

“He vivido con el estigma de ser hincha de la U. No soy de la U, si me carga el fútbol. Por eso hice el programa Lo Mejor del Mundial, porque me carga hasta el día de hoy el fútbol”, contó el animador.

Javier Miranda agregó: “sí, me llamaron porque me carga el fútbol. Gonzalo Beltrán que era audaz… y yo le digo: cómo voy a hacer un programa de fútbol si me carga, no sé cuántos juegan, o quiénes juegan a la pelota. Qué es esto”.

El recordado rostro histórico de la televisión chilena sentenció que “él (Beltrán) me respondió: por cierto, por eso te estoy eligiendo, hay mucha gente a la que no le gusta el fútbol, especialmente mujeres (ahora ya no), y yo quiero que seas la voz de esa gente que no le gusta el fútbol”.