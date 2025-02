Fue el futbolista que más destacó en la Selección Chilena durante el Sudamericano Sub 20, de hecho, fue su goleador. Y tras el paso por Venezuela, Juan Francisco Rossel se incorporará a la disciplina de Tiago Nunes en Universidad Católica.

Luego de su periplo por el torneo continental donde fue capitán y figura de La Roja al convertir cinco goles, el delantero se enfocará en retomar los trabajos en San Carlos de Apoquindo, pese a que no tiene garantizada su titularidad para la Liga de Primera.

Después del cierre de la participación chilena, Rossel fue quien sacó la voz por el plantel para expresar su decepción por lo hecho en el hexagonal final, y de paso le dejó una advertencia a Nunes con miras a su retorno al balompié nacional.

ver también El gran desafío que espera a Juan Francisco Rossel: ocupar mítico número de U. Católia

El aviso de Rossel a Nunes para su vuelta a la UC

Sobre su nivel individual, el delantero manifestó que “los goles pasan a segundo plano, el primer objetivo es que el equipo sume. Si no logramos eso, los goles no me importan, pero si miramos el vaso medio lleno, es positivo, me sirve para la confianza”.

En esa línea, Rossel le avisa a Nunes que “quiero llegar a Chile y pelear por un puesto en mi club. No me quiero apresurar, quiero seguir aprendiendo, trabajando, sumar minutos en Primera División. Eso me va a dar otro roce, me va a servir para llegar de mejor manera”.

Por último, el atacante reveló que el técnico de La Roja, Nicolás Córdova, “me pidió que lidere el grupo, que fuera para adelante, que presionara. Creo que lo pude hacer bien, siempre tuve la intención de ayudar al equipo. No fueron los resultados que queríamos, pero me doy por pagado”.

Publicidad

Publicidad

Juan Francisco Rossel fue el capitán de Chile en Sudamericano Sub 20 (Carlos Parra/Comunicaciones FFCH)

Sus números en el Sudamericano Sub 20

Juan Francisco Rossel fue uno de los futbolistas que sumó más minutos con la Selección Chilena en suelo venezolano, con un total de 711 en cancha y fue el máximo artillero nacional en el torneo clasificatorio con cinco tantos.