Tiago Nunes hizo un potente reclamo en Universidad Católica y acusó una falta de criterio de la ANFP. Mago Valdivia no coincide.

Tiago Nunes usó la conferencia de prensa de Universidad Católica para hacer un fuerte descargo contra la ANFP por la programación de los cruzados y su suspensión en el partido contra Palestino, y contra el manejo mediático que tuvo el triunfo sobre Ñublense con un penal en los descuentos.

El descargo del DT de la UC fue hecho con respeto, pero duró varios minutos y hasta sembró dudas respecto a la legitimidad del Campeonato Nacional. A Jorge Valdivia, exfutbolista y ahora comentarista deportivo, no le pareció. Así lo manifestó en su micrófono de Radio ADN.

“Él habla del VAR, pero el VAR lo que hace es para esas dudas que nosotros podemos generarnos y especular en base a por qué no cobra este penal o por qué este sí y el otro no. El VAR abre esta opción para que todos los escuchemos y todos coincidimos en que hubo un perjudicado, que fue Ñublense”, disparó.

“Que se diga de este lado que fue penal, a él no debería afectarle. Los mismos jugadores de Católica pudiesen entender de que efectivamente fue penal. Él es un zorro viejo, ha estado en equipos grandes y no es nuevo en esto; esto es así, no se la doy”, dijo después.

“Hay una diferencia de criterio, trato y falta de respeto con esta institución”, acusó Tiago Nunes | Photosport

Mago Valdivia se molesta por la queja de Tiago Nunes

Después, Jorge Valdivia se refirió a las críticas de Tiago Nunes sobre el fixture del Campeonato Nacional. “Nos programaron partidos en el momento más importante del torneo entre los días 25, 28 y 31 de agosto”, criticó el entrenador.

“Él viene de Brasil, sabe que tiene que preparar a sus jugadores para jugar cada tres a cuatro días. Acá se critica mucho cuando se juega poco, pero cuando se quiere poner partidos a mitad de semana también se critica”, respondió Valdivia, quien también conoce del fútbol brasileño.

Por último, se mostró en desacuerdo con la queja de Nunes por ser suspendido luego de dos atrasos de la UC en el Campeonato Nacional. “Cuando a él le falta un jugador, no sale a reclamar de que ‘me va a faltar un jugador y voy a ir no con toda la fuerza'”, reflexionó Valdivia.

“Él valoriza al plantel que tiene. Lo mismo pasa por el cuerpo técnico, si él está suspendido, él tiene que descansar en su ayudante técnico, porque es parte de su staff. Se está poniendo el parche antes de la herida”, concluyó.

