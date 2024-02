Joaquín Torres fue presentado oficialmente como refuerzo de la UC. Lucirá el “7” en los Cruzados, que afinan detalles para recibir a Ñublense en la segunda fecha del Campeonato Nacional 2023. El extremo argentino de 26 años llegó a préstamo desde el Philadelphia Union de Estados Unidos.

Y este 22 de febrero tuvo su primer contacto con los medios de comunicación. Fue en la sala de prensa que tiene el complejo Alberto Buccicardi, uno de los recintos enclavados en San Carlos de Apoquindo. El Joaco estuvo acompañado de Felipe Correa, vicepresidente de Cruzados SADP y de José María Buljubasich, gerente deportivo de la concesionaria.

Torres fue consultado sobre qué lo llevó a decidir por Universidad Católica para continuar su futuro. “No busqué muchas referencias. Conocía la institución y el club, le comenté a algunos conocidos y opinaban igual: me dijeron que es un gran club e institución que tiene muchas comodidades”, reconoció el jugador surgido en Newell’s Old Boys.

“No fue difícil tomar la decisión ni tuve que consultar a mucha gente para tomarla. Las motivaciones son pelear todo. Eso es importante en un club, ir a uno que pelea por los títulos y en todos los frentes motiva. Tuve la posibilidad de hablar de los proyectos del club. Eso también me motivó, la idea que tenían: ser competitivos e ir al frente“, manifestó el exvolante ofensivo del Montreal Impact.

Agregó que “Conozco la liga de Chile, también a este equipo, ha jugado mucho internacionalmente, disputó muchos torneos. Uno cononce el equipo, sabe dónde viene. Eso es importante. Hay muchos referentes a nivel mundial jugando en la liga y eso también atrae al jugador”. Una clara, aunque indirecta alusión a la presencia de Arturo Vidal en la máxima categoría del fútbol chileno.

Joaquín Torres, el refuerzo de la UC que idolatra a Lionel Messi y conserva su camiseta

Joaquín Torres ya posa oficialmente con la “7” de la UC y también aprovechó de repasar su admiración total por Lionel Messi. El crack argentino milita en el Inter Miami y precisamente en un enfrentamiento del club rosa con el Philadelphia Union, el neuquenino conoció a la Pulga.

“Haber enfrentado a Leo Messi es de las cosas más importantes que me pasó por lo que representa a nivel mundial y para mí. Es mi máximo ídolo, poder compartir una cancha con él. Obviamente me tocó padecerlo, es una de las cosas más importantes que me pasó”, afirmó Joaquín Torres, quien también jugó en Olympiakos Volos de Grecia.

Se quedó con un gran regalo de Messi. “Me lo voy a guardar para toda la vida. Tuve la suerte de llevarme su camiseta, me queda un recuerdito. Jugué poco, pero pude tenerlo cerca y ponerle atención. Es algo que lo voy a tener siempre”, sentenció el Joaco, quien afirmó estar a disposición de Nicolás Núñez para el debut.

“Por suerte hice la pretemporada con Philadelhia. Participé de los amistosos, estoy en forma”, cerró el volante ofensivo y extremo de 26 años que fichó cedido en los Cruzados.

