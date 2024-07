Entierran futuro de Aravena en Europa: “Al que no le ven condiciones a los 19 años, ya no lo llevan”

Alexander Aravena es desde hace mucho tiempo uno de los jugadores más exportables que tiene Universidad Católica. El atacante de 21 años ha sido un titular constante en la precordillera desde hace rato y ya suma varios partidos en la Primera División.

Sin embargo, el nacido en Huechuraba sigue sin recibir una oferta concreta para partir. Pese a varios rumores de mercado, nada se ha concretado y el tiempo sigue pasando en San Carlos.

Uno que lanzó una advertencia al respecto fue Cristián Caamaño, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura aseguró que el tren se le puede escapar al atacante si no emigra pronto.

“Darío Osorio y Damián Pizarro salen con 18 o 19 años. Para los europeos, al que no le ven condiciones a los 19, ya no lo llevan. Aravena ya tiene tres años en Primera División en Chile, no ha hecho Libertadores ni Sudamericana y no juega en la selección. Todo eso se mete en la juguera”, afirmó.

En ese sentido, el periodista lanzó que “desgraciadamente para Aravena este último año ha sido muy negativo. Ojalá, por él, salga, y por Católica, que necesita recursos frescos para reforzarse. Era el jugador que muchos pintaban”.

“Hoy no es de delantero, es un volante por el costado más que un delantero. El segundo atacante de la UC hoy es Gonzalo Tapia, y lo dejó claro Tiago Nunes en los últimos partidos del Campeonato Nacional. Entonces, o Aravena sube el nivel para ser transferido o me parece que le queda un largo tiempo en Chile, y eso va a afectar las arcas de Católica”, concluyó.

Los números de Alexander Aravena

Alexander Aravena ha jugado en lo que del 2024 un total de 17 partidos con Universidad Católica, donde ha aportado con tres goles y dos asistencias. En total con la UC, el atacante lleva 17 tantos y ocho asistencias en 56 bregas.

