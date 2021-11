Cristián Caamaño no duda y apuesta por Universidad Católica en la Supercopa: “Con un equipo B sigue siendo favorito”

Universidad Católica y Ñublense jugarán este martes 18 la final de una nueva edición de la Supercopa de Chile, instancia donde los cruzados llegan como el actual monarca de Primera División, mientras que los chillanejos accedieron a la instancia tras levantar el trofeo de Primera B la temporada pasada.

El duelo está pactado para las 19:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción y ambas escuadras buscarán hacerse el daño correspondiente para volver a casa con la gigantesca copa de 60 kilos entre los brazos, en un torneo que se realiza desde 2013.

Justamente es el elenco precordillerano el que carga con la responsabilidad de llevarse la victoria, ya que también es el actual campeón del certamen y defenderá su corona además de su condición de ser el equipo que más veces ha obtenido el trofeo, ya que lo ha hecho en tres oportunidades: en 2016, 2019 y 2020.

Y es que los pupilos de Cristián Paulucci son los principales favoritos a ganar el duelo considerando además su gran presente en el Campeonato Nacional, donde luchan fecha a fecha con Colo Colo para intentar alcanzar un histórico tetracampeonato para la institución precordillerana, ya que llevan tres años seguidos dando la vuelta olímpica.

Por eso, en Deportes en Agricultura fue el periodista Cristián Caamaño quien se refirió a lo que ocurrirá en Concepción esta tarde, instancia donde dejó en claro que, a pesar de tener un plantel mermado por bajas de contacto estrecho y temas físicos, sigue siendo el favorito para gritar campeón en Collao.

“Universidad Católica no tiene, de sus titulares habituales, a José Pedro Fuenzalida, Felipe Gutiérrez y Edson Puch, y a eso le sumas que no quiere utilizar a Marcelino Núñez y va a dejar en la banca a Juan Fuentes, no viajó Fabián Orellana”, comenzó advirtiendo.

Tras eso, destacó que “imagínate, todavía no llegamos ni si quiera a los juveniles. Tiene a Branco Ampuero por si se lesiona algún central que vaya a ser titular, o sea, es un plantel de lujo”, complementó el comunicador del citado medio.

Misma razón por la cual concluyó añadiendo que la UC “es un plantel que puede, además de las bajas ya mencionadas, armar otro equipo y yo diría que aún así seguiría siendo favorito frente a Ñublense. Si armas el segundo equipo, en relación con este quizás no tiene otro goleador, separemos a Zampedri y Valencia y pones uno en cada equipo, pero serían estelares”.