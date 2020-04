Gastón Lezcano analiza el mal rendimiento de la UC en el plano internacional: “Los rivales son de más jerarquía”

Estas últimas semanas los futbolistas se han dado el tiempo para conversar con los hinchas y la prensa para dar a conocer sus puntos de vistas de diferentes puntos. En esta ocasión, fue el turno del reciente fichaje de Universidad Católica, Gastón Lezcano, quien analizó el mal inicio que tuvo la UC en la Copa Libertadores.

“No esperábamos arrancar con dos derrotas y no pudiendo mostrar el juego que hacemos en la liga local. Los rivales son un de más jerarquía, la Copa Libertadores es mas difícil, pero es nuestra prioridad mejorar los errores”, señaló en radio Agricultura.

Al ser consultado sobre la compleja situación que afecta a los clubes, por la paralización indefinida del fútbol, y ante una eventual rebaja de sus salarios, expresó que “está complicado para todos los clubes. Los ingresos se cayeron, pero eso es cuestión de sentarse a hablar cada uno su situación personal y es entendible lo del club, pero hay que respetar al jugador y lo que haya acordado con la institución”.

Pero eso no fue todo, porque también tuvo palabras para analizar su rendimiento en los pocos encuentros que alcanzó a jugar y mencionó que “en lo personal corrí con la ventaja de conocer los rivales y la liga, en lo colectivo creo que el grupo me adapto de buena manera y muy rápido, es un grupo humano muy sano y trabajador y me dieron la confianza desde el primer día que llegué. Y por suerte pude rendir en los partidos que me tocó”.

Finalmente, tuvo palabras para contar cómo son sus días en su hogar, mencionando que está con trabajo físico todos los días. “Estamos respetando los entrenamientos desde hace tres semanas y no estamos de vacaciones, tratamos de estar lo mejor posible para que cuando finalice todo esto llegar al club de la mejor manera”, sentenció.