El maduro César Munder y su lugar en la UC: "Lo importante es el trabajo y no volverse loco, quemar etapas"

Universidad Católica mantiene el rumbo y debutó con victoria por 0-3 contra Santiago Wanderers en el Torneo Nacional. El joven César Munder ingresó en los minutos finales y dio el pase para el gol de Fernando Zampedri.

“Siempre es grato entrar y aportar al equipo. Súper contento por ser una ayuda. Nosotros nos enfocamos en lo nuestro, en progresar. Partimos con el pie derecho y nos preparamos de la mejor forma, como todos los equipos, para coronarnos campeones. Ojalá las cosas se den por el camino”, dijo el cubano-chileno.

Respecto a sus vaivenes dentro del primer equipo cruzado, agregó que “son procesos, a algunos jugadores les toca entrar y se mantienen, otros van y vienen. Como juvenil se me dio muy rápido ese paso al primer equipo. Lo importante es la constancia en el trabajo y no volverse loco. No saltarse y quemar etapas. De a poco se irán dando las cosas”.

Consultado por sus espejos en la Católica manifestó que “Esdon Puch es un jugador fantástico, siempre aprendes de la experiencia de ellos. También del Chapa Fuenzalida y de Gastón Lezcano. Uno se nutre de esos jugadores, porque tienen una larga trayectoria y yo estoy empezando. También aprendes de los entrenadores para sacar la mejor versión de uno”.

Por otro lado, Munder tuvo palabras para el éxito institucional de la UC y los problemas que tuvieron ante Wanderers con el nuevo balón del Torneo Nacional.

“Es parte de un proceso que se trabaja desde las inferiores. Desde que llegué a la Católica siempre han tenido una mentalidad ganadora y eso es grato como jugador formado en casa. Como joven me ha tocado vivir dos años increíbles. Dos años en el profesionalismo y somos bicampeones. Es un sueño. Hay un muy buen grupo y el que llega se integra bien”, expuso.

Sentenció que “no pudimos entrenar con el nuevo balón antes del partido y se generan esas dudas, pero es parte del proceso de adaptación”.