Un momento muy destacado en la trayectoria de María Jesús Sothers es el que está experimentando en la actualidad. Después de sus primeras incursiones en teleseries como “Wena profe” y “Amar a morir” en TVN, y tras completar sus estudios de teatro, se embarca en un emocionante nuevo capítulo en la pantalla chica al debutar como conductora.

Los inicios de Sothers como presentadora tendrán lugar en REC TV, la señal del recuerdo del canal 13. La mencionada cadena se encuentra en los preparativos para celebrar su décimo aniversario en 2024 y, en camino hacia esa emblemática fecha, presentará varias novedades para su audiencia.

Entre ellas destaca el lanzamiento del programa “Vitrina sin tiempo”, que dará inicio el 24 de noviembre y se emitirá todos los viernes a las 20:00 horas.

Vitrina sin tiempo

La actriz, DJ e hija de Carolina Arregui, de tan solo 23 años, María Jesús Sothers, estará al frente de este nuevo espacio, donde exhibirá las tendencias y la revalorización de la moda, el maquillaje, los estilos, la música, las fiestas, los panoramas y la cultura tanto del pasado como del presente.

El programa invitará a los espectadores a conectarse con épocas pasadas y actuales, explorando temas que atraviesan generaciones y que actualmente están experimentando un resurgimiento. A pesar de la era digital, todo sigue un ciclo, y las modas, como la ropa reciclada, la fotografía analógica y el auge del vinilo, entre otros, regresan.

Así, Sothers recorrerá diversas ubicaciones dedicadas a cada temática, entrevistando a fabricantes, creadores y expertos que proporcionarán información valiosa sobre cómo funcionaba todo en el pasado y cómo comenzó cada tendencia. Además, al final de cada episodio, habrá un espacio donde la audiencia compartirá sus experiencias a través de las redes sociales.

“‘Vitrina sin tiempo’ es un viaje que unirá generaciones, porque los invitamos a conocer todos esos temas retros que hoy están de vuelta a través de su historia. Son tendencias en moda, estilos de vida y gustos musicales, entre otros tipos de cosas…. temas que nos harán viajar al pasado y que nos permitirán entender el presente también”, adelanta María Jesús Sothers.

Sobre su experiencia liderando “Vitrina sin tiempo”, la joven declara que “es un programa y un equipo que me ha ayudado mucho. Además, me ha permitido vincularme con la historia, que es algo que siempre me ha gustado, así que todo eso ha sido muy bonito y especial”, añadiendo que “aprender de historia es fundamental, yo he aprendido demasiado de muchos temas, y hay que decir que REC mantiene la historia viva”.

“Siento que todas las personas deberían ver REC porque es un canal que une a generaciones. Uno puede ver este canal con tu abuela, con tu mamá y con tu hija. Es maravilloso esa conexión que logra y que une a las familias frente a la televisión. Yo creo que es fundamental ese cruce de generaciones y volver a compartir en torno a un programa de televisión”, agregó.

¿Cuándo se estrena el programa?

“Vitrina sin tiempo”, llegará a la pantalla este 24 de noviembre y se estrenará cada viernes a las 8 de la tarde por las pantallas de REC TV.