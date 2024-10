Noviembre está por llegar y por lo mismo, los distintos servicios de streaming se encuentran renovando su parrilla con esperados estrenos.

Este mes, llegan a Universal+ algunos de los estrenos más esperados: una miniserie llena de adrenalina sobre un tren hackeado, un documental sobre la dinastía Kardashian con reveladoras declaraciones de Caitlyn Jenner, y la segunda temporada de la aclamada comedia negra Based on a True Story.

¿Cuáles son los estrenos de Universal+ para noviembre?

BRIARPATCH

Estreno: 4 de noviembre

Inspirada en la novela de Ross Thomas, Briarpatch es un thriller de acción creado por Andy Greenwald (Legion) y protagonizado por Rosario Dawson (Luke Cage, The Mandalorian), quien interpreta a Allegra “Pick” Dill, una investigadora que deja su trabajo en política tras el asesinato de su hermana Felicity (Michele Weaver, Switched at Birth).

La búsqueda implacable de Allegra por descubrir la verdad revela oscuros secretos en una ciudad de Texas. “Nunca había trabajado en algo así”, comentó Dawson, quien también produce la serie.

NIGHTSLEEPER

Estreno: 14 de noviembre

Creada por Nick Leather (Suspicion) y dirigida por John Hayes (Venom) y Jamie Stone (Dr. Who), Nightsleeper narra el terror que invade a los pasajeros de un tren de Londres a Glasgow al descubrir que ha sido hackeado y no puede detenerse.

Abby Aysgarth (Alexandra Roach, Killing Eve, Black Mirror), experta en ciberseguridad, se comunica con Joe Roag (Joe Cole, The Secret in Their Eyes, Black Mirror), un ex policía a bordo, para evitar una tragedia. “Rodamos en vagones cerrados por horas, y esa claustrofobia se verá en pantalla”, adelantó Cole.

HOUSE OF KARDASHIANS

Estreno: 15 de noviembre

Este documental sobre la icónica familia Kardashian incluye impactantes revelaciones de Caitlyn Jenner, mostrando cómo se creó el influyente imperio. House of Kardashians aborda las controversias y secretos de Kourtney, Kim y Khloé Kardashian, figuras que redefinieron la cultura pop.

“La influencia Kardashian es innegable”, asegura la directora Katie Hindley (Refugee Diaries), quien pasó un año investigando para este documental sobre personas estratégicas y ambiciosas.

BASED ON A TRUE STORY (SEGUNDA TEMPORADA)

Estreno: 29 de noviembre

La comedia negra de Craig Rosenberg (Preacher, The Boys) y Jason Bateman (Ozark) regresa con una segunda temporada. Ava (Kaley Cuoco, The Big Bang Theory) y Nathan (Chris Messina, The Mindy Project) continúan con su controversial podcast de true crime.

Ahora padres, seguirán conectados con Matt Pierce (Tom Bateman, Murder on the Orient Express), un presunto asesino serial. La temporada de ocho episodios plantea: ¿serán la muerte, la prisión o la fama el destino de esta pareja?.