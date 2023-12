Jenna Ortega está cerca de llegar a la pantalla con una nueva película llamada “Miller’s Girl”, la cual narra una historia que, es muy cercana a la vida real: los resultados complejos que surgen entre la relación de un profesor y su alumna, tras una simple tarea de escritura creativa.

Asimismo, el trailer acaba de ser revelado y ha causado asombro para los fanáticos del cine.

¿Cuál es el trailer de Miller’s Girl?

Hace unas horas se dio a conocer el trailer oficial del film protagonizado por Jenna Ortega y Martin Freeman.

El avance oficial muestra como comienza la relación entre profesor y estudiante, y a través del tiempo, este acercamiento no se torna profesional, sino que más bien algo íntimo. Todo sucede con una tarea de escritura, a partir de esa actividad, cada uno de los personajes se irá entrelazando entre ambos y desencadenando situaciones perjudiciales para ambos.

La sinopsis oficial señala lo siguiente: “Una joven y talentosa escritora (Jenna Ortega) se embarca en una odisea creativa cuando su El profesor (Martin Freeman) les asigna un proyecto que los enreda a ambos en una red cada vez más compleja. A medida que las líneas se difuminan y sus vidas se entrelazan, el profesor y su protegido deben enfrentarse a sus seres más oscuros mientras se esfuerzan por preservar su sentido individual de propósito y las cosas que más aprecian”.

Una de las novedades del film es la encargada del guion, Jade Halley. Erin Westerman, presidenta de producción de Lionsgate Motion Picture Group señaló a Deadline: “Si bien estamos emocionados de que la película hable por sí misma, el nivel de talento reunido para esta película especial es un testimonio de Jade, cuyo guión te atrae con su deslumbrante voz. Y luego te come vivo“.

Jenna Ortega: una actriz con opinión

Jenna Ortega no es una recién llegada a los escenarios, ya que dio sus primeros pasos en la actuación a la temprana edad de 6 años. Sin embargo, su estrellato comenzó a brillar de manera más intensa en 2013, cuando tuvo un papel destacado en “Iron Man 3”, interpretando a la hija del vicepresidente.

Recientemente, sabemos que fue la protagonista de la serie Merlina, tras encargarse de personificar la mítico papel de Los Locos Adams.

Jenna Ortega, más que una actriz talentosa, ha utilizado su voz y figura pública para pronunciarse frente a situaciones de su país, apoyando las minoría, luchas de los movimientos feministas, los derechos de los inmigrantes y su postura en contra de la discriminación.

En una alfombra roja de los Radio Disney Music Awards, utilizó el espacio para manifestarse contra las políticas de Donald Trump de separar a los niños inmigrantes de sus padres, mostrando una chaqueta con el mensaje: “me importa y a ti también debería”.

“No hay excusa para no hablar. No importa si tienes cinco seguidores o un millón de seguidores. No importa la edad de donde vengas. Cada voz es importante”. – Jenna Ortega en los Radio Disney Music Awards.

Por otro lado, ha utilizado sus redes sociales para manifestar las políticas de su país. “Estoy tan enferma y cansada de escuchar “pensamientos y oraciones” de nuestros funcionarios electos que simultáneamente no hacen nada para promulgar leyes de armas más estrictas. Nunca entenderé por qué una y otra vez nuestro país se niega a proteger la vida de los niños“.