La figura de televisión respondió a las declaraciones de su ex cuñado, Gustavo Eitel.

Titi Ahubert alzó la voz en el programa de Zona Latina “Que te lo digo” en donde está participando como panelista, para aclarar los dichos de su ex cuñado, Gustavo Eitel, luego de que salieron a la luz unas imágenes comprometedoras en donde aparecerían juntos.

Durante comerciales, la conocida figura de televisión utilizó el espacio para referirse a lo sucedido y negar cualquier vínculo con su ex cuñado, esto debido a las constantes preguntas que le hicieron los usuarios a través de redes sociales.

Los descargos de Titi Ahubert contra su ex cuñado

Esto se debe a que su excuñado Gustavo Eitel en conversación con Zona de Estrellas entregó detalles sobre la relación entre ambos, señalando que no sabe cómo se produjo la filtración.

“La verdad es que hubo una atracción mutua, sí lo hubo”, agregando que es ella la que aparece en las fotos. “Es Titi la que está ahí, y esa realidad es así. Yo me quedo muy tranquilo porque yo no he sido el que ha enviado esas fotos. Esas fotos llegaron, pero mi conciencia está tranquila”.

En el programa Que te lo digo, en donde estuvo invitada, Ahubert señaló: “No tengo una relación con mi ex cuñado (…) él no es mi pareja, no quiero nada con él, ya se transformó en algo obsesivo”.

“Quiero dejarles claro, chiquillos, que no pasa nada entre mi cuñado y yo. Le tenía mucho cariño, fuimos amigos durante 22 años, siempre nos apoyamos como familia. Yo quedé sola en mi casa y él me apoyaba mucho con los hijos, de ir a dejarlos a las fiestas”.

“Yo no tengo familia, yo soy sola, ni hermanos, ni mamá ni papá que me puedan ayudar. Confié en él, le abrí una puerta”, explicó nombrando testigos, “ellos saben y esta cuestión ya se escapa de mis manos”.

“Él es un poco obsesivo, él tiene un problema, está claro. Lo tengo bloqueado hace mucho tiempo. No tenía conocimiento ni de las fotos, ni nada, si ustedes miran esas fotos se van a dar cuenta de que no soy yo, hay un estado claramente drogado y eso es todo lo que quiero explicar, porque todo lo demás está con un psicólogo y un abogado”, indicó.

“Estoy pasando un momento muy malo, familiarmente hablando, donde yo tengo que llevar el peso de una familia, que nunca había llevado, siendo sola, muy difícil, sobre todo para que mi ex cuñado me dé este tipo de problemas”

Agregando que ha sido un proceso complejo. “Para mí ha sido muy doloroso, tengo hijos chicos, nunca los he dejado solos en la casa, ellos salen como cualquier adolescente y él me ofreció su ayuda”.

“Es un tema que me agobia mucho, me angustia. Lo encuentro nefasto a él, ya es demasiada la persecución que estoy sufriendo por su lado, de perseguirme este último tiempo”, puntualizó.

Revisa las declaraciones de Titi Ahubert a continuación