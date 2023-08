Una nueva polémica comenzó a gestarse esta semana, luego de que Cristóbal Álvarez, también conocido como “Shelao“, arremetió contra Sebastián Ramírez, su ex compañero de encierro en el reality Doble Tentación, y como era de esperarse, generó la inmediata reacción del ex participante de Gran Hermano.

La respuesta de Sebastián

“Nunca has sido un Shelao, de a donde, siempre te han dicho principito. Mandoneao”, arremetió Sebastián, luego de que Álvarez tratará de “Papito corazón” a su excompañero de Doble Tentación, reality que se emitió en Mega el año 2017.

El origen del conflicto

Todo inició durante una transmisión del conocido streaming, quien señaló que compartir la casa con Sebastián, quien se sumó a Gran Hermano y renunció recientemente, era una situación muy compleja.”¿Qué sería de él si no fuera de los realitys? No tengo sabemos. Es un buen personaje de reality, pero no es una buena persona. Es un canalla. Ojalá que con su primer sueldo vaya directo a su hija”, comenzó señalando.

Para luego agregar: “Ese hue** es un canalla. No le importa nada en la vida, es un basural de persona, entonces, es un personaje perfecto para dejar la cag*”.

“Yo lo tengo medio atravesado”, reveló Álvarez, quien señaló que Seba invitó a salir a su ex pareja. “Este hue** la llama y le dice hola Angelita, ¿cómo has estado?, oye, supe que el principito te había pegado, una lástima’, y yo estaba así ‘oye, yo solo juego League of Legends’“. Y que luego le dijo “vamos a tomar algo, pero por favor invítame tú, que no tengo plata”.

“Yo dije, este es una basura de persona. Pero sí, no les voy a negar que es un buen personaje de reality, otra cosa es vivir con él. Es un desastre, huele a cac*, está todo el día hediondo a pata.

Sebastián respondió en ese momento “Pa vo pavo, que te caga tu mina. Deja el Nintendo que te pone más we** de lo que eres. Te gusta agarrar más el mouse que ponerla, por eso te cagan”, escribió en sus redes el ex participante de GH.