Todos los ciudadanos de Dichato están esperando la nueva edición de su clásico festival. Asimismo, el evento reunirá grandes artistas que prometen sorprender a los habitantes de la localidad que será este fin de semana. Conoce los horarios, programación y valor de entradas.

Festival de Dichato vuelve con todo en su edición 2023

El Festival de Dichato será un evento que se realizará los días 7, 8 y 9 de octubre próximos, en los Campos Deportivos de la localidad y será animado por Camila Andrade y Daniel Valenzuela.

Su programación es la siguiente:

7 de octubre

Denise Rosenthal.

Willy Iturri (G.I.T.).

Noche de Brujas.

Santaferia.

Los Rienderos.

8 de octubre

Joe Vasconcellos.

Los Vásquez.

Stefan Kramer.

Nuevo Rumbo.

9 de octubre

Cachureos.

¿Cuál es el valor de entradas para el Festival de Dichato?

Tenemos el agrado de informar que el festival es completamente gratuito.

El Festival de Dichato es financiado por el Gobierno Regional del Biobío, mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de promoción internacional que ejecuta Sernatur Biobío.

Respecto al evento, Iván Valenzuela, administrador regional declaró el entusiasmo de realizar este año el evento. “Desde el Gobierno Regional (Gore) estamos comprometidos con los grandes eventos. A fines de septiembre partimos con el Rally, seguimos con el Festival de Dichato y terminamos en octubre con el REC. Grandes noticias no sólo para la región del Biobío, sino también para Tomé, específicamente en Dichato”.

“Valió la pena la espera. Hoy estamos entregando un festival de primer nivel y eso nos tiene tremendamente contentos. No sólo disfrutaremos de la excelente música, sino que también de la rica gastronomía de la comuna, lo que además reactiva la economía local”, comenta sobre la instancia la alcaldesa de Tomé, Ivonne Rivas.