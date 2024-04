Gala y Oriana tuvieron problemas en el pasado y ahora pareciera que están solucionando sus conflictos tras los involucramientos amorosos con Luis Mateucci. De ese modo, el reality de Canal 13 está en su primera semana de trasmisión y está sucediendo de todo en la casona en Perú.

Oriana y Gala se acercan en Ganar o Servir

Todo comenzó en la mesa de los Señores, en donde Gala se dirige a Oriana. Tú tienes una personalidad muy intensa, tirando para la negatividad y toxicidad“, opinó la modelo sobre la chica reality.

En modo defensa, Oriana indicó que no soportaba las conductas irrespetuosas mientras estaba en pareja. “Yo me había enfadado contigo porque no me gustaba que le sacaras granitos a mi novio. No me gusta que mi amiga se siente en las piernas de mi novio”, palabras que Cardiola reconoció.

Luego en el final de la conversación, Gala confesó que se involucró con Luis para hacerle daño a Oriana, debido a que tenía un profundo enojo con ella, mientras que la modelo reconoció que es demasiado celosa. “Tengo que trabajar mis celos”, sostuvo.

Equipos conformados en ¿Ganar o Servir?

La Resistencia

Faloon Larraguibel

Gabriel “Coca” Mendoza (capitán)

Camila Recabarren

Gonzalo Egas

Cindy Nahuelcoy

Luis Mateucci

La Botota

Blue Mary

Los Soberanos