¡Quiet On Set se adelanta! Documental oculto de Nikelodeon estrena primeros capítulos en Max

Una nueva producción se acerca a las plataforma streaming de Max. Incluso, el documental que está a punto de llegar a su cartelera, se ha convertido en un material urgente para ver, debido a que denuncia la explotación infantil y el abuso de menores en diversos programas de televisión.

“El lado oscuro de la fama infantil” (Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV), el documental de Investigation Dicovery (ID) compuesto por cuatro partes que explora los entresijos de populares programas infantiles de finales de los 90 y principios de los 2000. La producción revela la controversia detrás de los bastidores del imperio construido por Dan Schneider.

De ese modo, a continuación te contamos cuándo se estrena el documental en MAX.

¿Cuándo se estrena “El lado oscuro de la fama infantil”?

El documental Quiet On Set, se estrena el día 13 de abril se liberan los primeros cinco episodios en la plataforma streaming.

La serie presenta conversaciones los testimonios de las principales figuras que trabajaron con Schneider en Nickelodeon, incluidos antiguos miembros del reparto, sus familias y equipos de series muy conocidas como All That, Zoey 101, iCarly y Victorious.

A lo largo de cuatro episodios, se presentan emotivos relatos que narran una serie de acontecimientos que han tenido lugar por años, revelando un ambiente lleno de acusaciones de abuso, sexismo, racismo y comportamientos inapropiados, así como historias exclusivas sobre la presencia de abusadores de menores en los sets de filmación. Las entrevistas, complementadas con imágenes de archivo (algunas de las cuales nunca se han emitido), escenas de los programas de televisión y comentarios de las redes sociales, buscan contextualizar y dar un nuevo significado a muchos momentos de estas series.