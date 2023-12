Podemos Hablar, el programa de conversación de Chilevisión, comenzó su esperada nueva temporada, en donde conocidos rostros estarán presente en el espacio que conduce Jean Philippe Cretton, para conversar sobre distintos aspectos de su vida laboral y personal.

¿Quiénes estarán en Podemos Hablar este viernes?

En el capítulo que se estrena esta noche estará presente Daniel Alcaíno, actor detrás de Yerko Puchento; la abogada Helhue Sukni; la actriz Antonella Ríos y el comunicador y ex conductor de CQC, Nicolás Larraín.

La confesión de Helhue Sukni

La abogada reveló que atraviesa un complejo momento personal, refiriéndose a unas declaraciones que entregó recientemente que alertó a sus seguidores.

“¿Cómo están? Les quiero informar que hoy hago el último video de mi vida. El último. No me interesa ser influencer, ni nada. Hoy hago mi último video porque ya les contaré la verdad de mi último mes de vida”.

Acerca de eso, Helhue comentó que atraviesa un difícil momento personal. “Estoy con depresión. Estoy súper estresada, porque de verdad que estoy súper cansada, este último tiempo no me han salido las cosas… Con el último video de mi vida me refería a hacer el último video de Instagram, me faltó decir de Instagram”.

“La neuróloga me dice que es el estrés, porque la gente dice ‘pero usted que viaja tanto’, ‘pero usted que tiene una casa con piscina’. Fíjate que cuando yo viajo me llevo el celular, me llevo el computador. Nunca he parado de trabajar. Antes de que existiera el Zoom, yo igual del celular hablaba con los fiscales, dictando recursos, dando instrucciones”, señala en el capítulo.

“Esa presión que tengo yo es súper fuerte, porque es una presión adentro en el cuerpo de la persona. Empatizo mucho, trato de hacer lo más que puedo, pero también hay un aforismo ‘A lo imposible, nadie está obligado’”.

El regreso de Yerko Puchento

El actor estuvo presente en el nuevo capítulo en donde habló sobre su reconocido personaje. “Lo echaron como el 2018. Se hizo echar, se fue transformando poco a poco en una piedra en el zapato para el canal. Tenían que salir a justificarlo, con demandas, querellas, gente que no entendía el humor, después venía todo este cambio, que Chile cambió”.

“No se podía hablar de la gente, ni del espectro, ni esto, ni lo otro. Se fueron estrechando los límites de este humor, y como en este país les encanta; tuvieron una dictadura, les gusta tener límites, al personaje no, entonces nos hicimos un poco incómodos para el canal”.

Acerca de si el enojo de importantes figuras de la política influyeron en su decisión, Alcaino señalo: “No, no creo, es un personaje, todos lo conocían. Con ciertas ministras se nos fue un poco del aire el chiste… (Respecto a Cecilia Pérez) Fue una polémica, yo lo he dicho, lo he reconocido en algunos medios también, que nos fuimos, no estaba dentro del libreto, pero fue en medio de una improvisación. Estuvo un poco fuerte, pero el personaje salió jugando en ese momento”.